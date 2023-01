La ingeniera pastusa que fue invitada al congreso mundial de jóvenes de la OIT

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

enero 17, 2023

Daniela Fernanda Unigarro, una joven de 23 años, ingeniera de procesos, graduada con honores de la Universidad Mariana, ganó el derecho de participar en el evento mundial convocado por la OIT para fomentar el trabajo decente y juvenil en la ciudad suiza de Ginebra. La escogencia se hizo entre 600 proyectos de emprendimiento que presentaron jóvenes de todo el país. En total fueron tres proyectos escogidos para representar a Colombia en este encuentro internacional.

La invitación fue derivada de la convocatoria Ideatón por el trabajo decente, la cual tuvo como objetivo abordar desafíos y soluciones para fomentar el trabajo digno para los jóvenes, evento liderado por la Organización Internacional del Trabajo, Supersubsidio, las centrales sindicales (CGT, CUT y CTC) y la ANDI. Esta convocatoria estuvo relacionada directamente con la International Labour Organization, donde los jóvenes ganadores podrían participar en la reunión de alto nivel: “High-level Meeting on Social Dialogue With and For Youth” y desarrollada durante los días 29 y 30 de noviembre de 2022 en Ginebra, Suiza.

La propuesta presentada por la ingeniera Daniela Fernanda, en conjunto con la Universidad Mariana y el grupo de educación inclusiva (al cual pertenecen los colectivos AFROMAR y CIUNIMAR), es crear la red de apoyo y emprendimiento juvenil mariano, con el fin de fortalecer las habilidades para los jóvenes estudiantes puedan adquirir las destrezas para que generen sus propias empresas.

El estudio realizado en la Universidad Mariana permite hacer algunos análisis sobre la población juvenil perteneciente a comunidades indígenas y afrocolombianas, como el hecho de enfrentar muchos obstáculos en su inserción laboral y social, si se tiene en cuenta que Nariño es uno de los departamentos más diversos en cuanto a comunidades étnicas, con un 30%.

Lastimosamente, las escasas oportunidades de obtener ingresos, así como la pérdida de tierras, la fuerte violencia, la falta de educación, la discriminación, el cambio climático y demás factores han hecho que sean cada vez más las dificultades que se enfrentan al acceder a un mercado laboral digno.

La novel ingeniera nariñense se desplazó hasta Ginebra, Suiza, para participar en la reunión de alto nivel que convocó a líderes juveniles de todo el orbe en la sede mundial de la OIT; allí tuvo la oportunidad de presentar las conclusiones de su trabajo de investigación de la Universidad Mariana de Pasto e intercambiar experiencias con jóvenes de varios países.

Al respecto, Daniela Fernanda comenta: “Este evento fue demasiado enriquecedor porque se pudo compartir los proyectos que se han venido realizando en Nariño, y, sobre todo, sus necesidades, dejando abiertas las puertas para que estos entes internacionales brinden todo el apoyo posible. Además, se lograron compartir experiencias alrededor de todo el mundo: estuvieron representantes de África, Estados Unidos, Filipinas, Alemania, Camboya, Paraguay, Portugal, Chile, México, India, Nigeria, Senegal y muchos más países, en donde todos buscaban un mejor futuro para los jóvenes”.

Es de suma importancia reconocer el nuevo programa académico de la Universidad Mariana de Ingeniería de Procesos, una carrera que tiene mucho futuro para el desarrollo de la región, porque permite dar soluciones integrales y sostenibles al sector productivo, permitiendo vincularse con procesos químicos, agroindustriales, biotecnológicos, de alimentos y en general del campo de la transformación, en donde los profesionales se vinculan o generan empresas, integrando la producción más limpia y los sistemas de gestión; buscando un desarrollo sustentable y sostenible, con un gran componente ético.

Y como los estudios se tienen que llevar a la práctica, Daniela Fernanda dirige su propia empresa: Ianna Natural. Esta genera productos ecológicos con base a extractos de plantas naturales. Pero, además, se le atribuye una gran resiliencia porque a pesar que sufrió un gran dolor, cuando aún estaba cursando la carrera, que fue el triste fallecimiento de su madre, ha logrado alcanzar sus metas.