El doloroso abandono que acompañó la infancia de Lincoln Palomeque

En una de las tantas entrevistas que ha dado el actor, ha contado que sus recuerdos son como olores; por ejemplo, el del desodorante que usaba su padre. Es que hay personas que tienen recuerdos más vividos que otras y más aún, cuando han pasado por una experiencia tal como el que el reconocido actor sufrió de parte de su padre. La infancia de Lincoln Palomeque está marcada por una historia de abandono.

Palomeque suele destacar que la guerrera del hogar fue la señora Olga Sandoval, su madre fallecida en 2017. Ella sería la encargada de armar el rompecabezas familiar con las piezas que quedaban. Y parece haber hecho un gran trabajo, no solo por lo reconocido que se volvió su hijo en las pantallas colombianas y latinoamericanas o por el espíritu de emprendedor que quedó en el pequeño Juan Pablo (hermano de Lincoln). Sino porque esa unión familiar se ve muy reflejada en el hecho de que, cuando Lincoln eligió venir a probar suerte a Bogotá, ni su madre ni su hermano tuvieron problema alguno con acompañarlo.

Cuando el padre se reencontró con Lincoln, también en 2017, le dijo que no se arrepentía de lo sucedido; pero le pidió perdón y le manifestó tener la intención de ayudar al afamado actor y su familia.

El recuentro entre ambos parece de película. Un día cualquiera que Palomeque estaba haciendo un trámite en la Cámara de Comercio de Bogotá, un señor que lo reconoció, le contó que era amigo de su padre y que este estaba buscándolo. Él hizo una llamada y el ausente padre inmediatamente se dirigió al lugar.

Según Palomeque contó en un programa de Telemundo, la secuencia fue más o menos así: "Voy saliendo por la puerta y se para un señor en frente y me dice así tal cuál: 'Lincoln'. Y ese ‘Lincoln’ me entró así, y me movió todas las fibras de mí. Y me dice: 'Yo soy tu papá'".

El mayor de los Palomeque no tiene rencores con él e incluso aprovechó al máximo el tiempo con el padre, antes de su fallecimiento. Para entonces este tenía problemas para el alcohol y “se dedicó a morirse”, en palabras del actor cucuteño recordado por su participación en “Café con aroma de mujer” (“2021), “La reina del sur” (2011) o “Hasta que la plata nos separe” (2006).

