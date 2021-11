La incoherencia de Reinaldo Rueda con la convocatoria de James Rodríguez

.Publicidad.

La gran polémica que ha rodeado el segundo ciclo de Reinaldo Rueda hasta el momento ha sido su decisión de no llevar a James Rodríguez a la Copa América 2021 por lesión. El 10 consideraba que estaba en óptimas condiciones para jugar y armó un escándalo por la decisión de Rueda y su cuerpo técnico que lo desestimaron.

En aquel entonces el técnico justificó su decisión argumentando que lo necesitaba a él y a todos al 500%, en su mejor momento para que así sean útiles en la tricolor. "Cuando lo hemos visto en su plenitud lo queremos, cuando él esté 500%, porque 100% no es suficiente para la Selección".

Para estar al 500% que pide el técnico él mismo dio las pistas de lo que debía hacer: recuperación de la lesión, readaptación a la competencia y el plus de estar en la selección, pero la convocatoria de James siembre dudas sobre si el técnico sigue las premisas que había dicho en junio.

James volvió a jugar en octubre luego de estar fuera 5 meses y apenas suma 15 días de competencia real donde todavía no ha jugado un partido entero. Se le ha visto mejor y con más ritmo, pero todavía está muy lejos de ese nivel de crack que ha sabido demostrar en muchos años y Reinaldo lo sabe. El mismo técnico dijo en rueda de prensa que el 10 no estaba en el nivel ideal.

Reinaldo Rueda: "Es bueno para James reencontrarse con sus compañeros y tener ese primer encuentro con nosotros. No está en el nivel idea por las molestias que viene, pero ha dado buenas respuestas en los entrenamientos. Es un tema a considerar en la práctica de esta noche". pic.twitter.com/HLtg83uoTB — Goles en Directo (@golesendir_) November 10, 2021

¿Qué pasó entonces con el famoso 500%? Sus declaraciones dejan ver que el llamado también parte por la necesidad de integrar el grupo completo, y no puede negar que James es parte importante de esta generación. y además, con la ausencia de Quintero, James a media máquina es mejor que nada. Lo más probable es que no sea titular según la prensa que ha estado detrás del equipo todos estos días, pero finalmente el vallecaucano bajó la guardia y admite al 10 pese a no estar en la mejor forma posible.