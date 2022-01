La impotencia de final de año en la Clínica Palermo

El 29 de diciembre en la tarde, fue trasladado a la clínica Palermo; allí paso la noche UCI; sus signos eran estables y decidieron trasladarlo a habitación el día 30 en las horas de la tarde, le fue asignada la habitación 343 y se nos solicitó acompañamiento permanente. En este momento nos comenzamos a dar cuenta de la ineficiencia y la decadencia en el servicio, ha sido literalmente como tener a un paciente ingresado por EPS.

Esa noche, por la condición de demencia e irritabilidad mi papá se descanalizó, con el infortunio de que la enfermera a cargo estaba en cambio de turno y no tuvo ni la delicadeza de limpiarle la sangre y sanarle la herida, lo vio y dijo que se iba. Tuvimos que espera media hora a que llegara el nuevo personal y le realizara la sanación y el procedimiento de canalización.

Llamar con el timbre es como si nada, puede pasar 30 minutos y el mismo timbre se apaga poque no hay nadie que acuda. Cada enfermera tiene 7 pacientes a cargo.

Desde la estadía la clínica VIP y viendo que la estancia de mi papá se alargaba decidimos hacer una solicitud de enfermera a Axa Colpatria, sabíamos que teníamos ese derecho; en la VIP se diligenció, pero sin embargo nunca se llevó a cabo por el cambio de establecimiento. En la Clínica Palermo iniciamos nuevamente el proceso, nutrido con más motivos viendo la ineficiencia del personal a cargo.

Durante la noche del 30 mi papá se arrancó la sonda por la cual estaban suministrándole medicamentos y alimentación nunca le fue puesta nuevamente; en la mañana nos dirigimos a hablar con alguien sobre el tema, la jefe de enfermeras dijo que había que esperar a que pasara un médico, que no podía precisarme a que hora sería, y que debíamos esperar; mi padre estaba más consciente y empezaba a sentir hambre, gestionaron después de un tiempo, una visita de la fonoaudiología y decidieron suministrarle alimentación.

Todo ocurre en la medida en que uno vaya, pelee y se queje de lo contrario no ocurre nada, porque nada esta centralizado, nadie actualiza información; es la hora en que en la cabecera de la cama de mi papa, todavía existe una hoja en la que dice que no debe ser alimentado; el día de ayer una de las persona que nos colabora como cuidador me pregunto si era posible alimentarlo, ni siquiera la enfermera jefe que le había suministrado un medicamento en la mañana disolviéndolo en una papilla fue capaz de comunicar lo contrario.

También hace mucho énfasis una circular, pegada en la pared del espaldar de la cama, en la que dice que los cuidadores no deben manipular ningún equipo, pero nadie atiende al timbre si el paciente requiere subir o bajar una cama, si el paciente se siente incomodo o necesita alimentarse.

En la habitación solo hay dos fuentes de energía, a las cuales están sujetos dos equipos, me imagino que uno es el que mide signos y el otro el que suministra los medicamentos y el suero, par subir y bajar la cama debemos desconectar alguno de ellos, sin saber si hay algún riesgo en el momento de hacerlo; sin embargo, ella misma nos mostraron como hacerlo y no hemos tenido más opción pues debemos acomodar y alimentar a mi papá y nadie va a acudir a nuestro llamado; alguna de la enfermeras me insinuó que trajera una extensión de mi casa para que los tres equipos quedaran funcionando.

El día 31 de diciembre tramitamos la autorización para el servicio de enfermería, ya habíamos manifestado ese requerimiento en el área administrativa, tenemos entendido que los documentos fueron enviados, sin embargo consientes de la ineficiencia de la institución optamos por hacerlos personalmente, Axa aprobó casi de inmediato el servicio de enfermería por 12 horas, yo no revise en el spam de mi correo y solo me di cuenta hasta 1 de enero; sin embargo la autorización estaba dada desde el 31 y nadie fue capaz de comunicarlo; hasta el día 1 de enero en la mañana que nos dirigimos a la oficina encargada, con el PDF que encontré en mi correo, iniciaron la gestión; esa noche, después de una pelea campal de mi hermana exigiendo nuestro derechos nos fuimos con al incertidumbre de si íbamos a tener o no cuidador, lo dejamos en manos de DIOS y bajo la responsabilidad de la clínica.

Ese mismo día en la mañana tuvimos otro inconveniente que vale la pena resaltar; el baño o limpieza del paciente; por obvias razones 1 enfermera para cada 7 pacientes hace demorado el proceso, tipo 10 - 11 están llegando a atender a mi papá (desde que va la enfermera solicitada a Axa, no ocurre, lo deja listo antes de la 7 am que hacemos el cambio de cuidador); ese día mi papá podría haber completado fácilmente 12 horas o más sin cambio de pañal (de hecho presenta pañalitis), cuando la enfermera llegó a la habitación mi hermana le dijo que se retiraba para poder hacer trámites administrativos, ella le dijo que tenía que ayudarla a sostenerlo para bañarlo, ella le dijo que no, que par eso pagaba una prepagada y que no lo iba a hacer, la enfermera siguió derecho, se saltó el cuarto y paso a la otra habitación. Mi hermana furiosa tuvo que hablar con la jefe de enfermería nuevamente, exigir nuestros derechos, solo así dispusieron más personal para hacerlo.Nuevamente repito, es distinto que soliciten acompañante que ayude a alimentar, acomodar, consentir, sentar, timbrar (y ser atendido con mediana prontitud); a un acompañante que sea obligado a ser el asistente de enfermería por escases de personal en la clínica.

El mismo 31 de diciembre, que tuvimos que consultar si habían dejado la orden medica para tramitar el servicio de enfermería, decidimos, previendo la ineficiencia del sistema, consultar por el estado de la solicitud del examen médico, por el cual fue trasladado mi papá a la Clínica Palermo, pues la doctora encargada de la UCI nos había comunicado que el examen se realizaría el mismo viernes, tuvimos una gran sorpresa al enterarnos de que en piso no había ninguna comunicación con el reporte que había hecho la UCI solicitando el examen.

Se tuvo que volver a tramitar e iniciar de cero; nos dijeron que iban a programarlo para hoy lunes en la mañana. Nuevamente tuvimos un inconveniente, la solicitud se hizo, pero no ordenaron sedación; evidentemente no se puso realizar el procedimiento; estamos ansioso por saber si mañana tendremos nuevas sorpresas o si será posible que las partes se hayan comunicado y logren hacer lo correcto. Hay una clara desconexión entre todos los departamentos, nada esta centralizado y estamos envueltos en esta maraña sin poder salir de aquí.

Hasta el día de hoy, después de seis días, por solicitud y exigencia nuestra logramos que mi papá recibiera una terapia física, al parecer no es algo que este programado en las rutinas de la clínica; para ellos es normal que los pacientes estén postrados en camas, sin movimiento (pues no hay enchufe para moverlas), a merced de un cuidador que los vigile y logre con sus capacidades hacer las funciones de un enfermero.

Evidentemente esta irresponsabilidad y falta de profesionalismo de la clínica no tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo. Tiene que ver con un servicio que no le interesa el ser humano sino sólo el dinero que reciben por cada contrato que cierran.

Este no es el tipo de servicio que ofreció y vendió, por gran cantidad de dinero "su vendedora y asesora" la señora Pilar de Heinrich, que no ha hecho absolutamente nada para agilizar el proceso de este trato inmoral y antitético por parte de Axacolpatria y la Clínica Palermo.