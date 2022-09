Ahora que está soltera ¿ Melissa Martínez podría abrir OnlyFans?

.Publicidad.

Por estos días Melissa Martínez ha sido el centro de atención, su separación con el jugador Matías Mier y la nueva novia de él, la persiguen a donde quiera que vaya. Aunque también se ha hecho tendencia por otros temas como aquella vez que con sensuales fotos que subió a sus redes sociales, dejó cautivados a sus seguidores.

Recientemente, también creó revuelo cuando le preguntaron si abriría una cuenta en la red social OnlyFans. La plataforma que a través de una membresía mensual se puede acceder a contenido "Privado".

En su cuenta de Instagram, la periodista deportiva respondió tajantemente dos veces que no piensa poner a disposición de sus seguidores, fotos y videos más eróticos.

“¿Cómo lo ven? ya les he dicho que no me gusta esa unidad de negocios, pero gracias por el interés”, respondió por primera vez.

Melissa Martínez la segunda vez, lo hizo con un rotundo “No”. La pregunta llegó por medio de la dinámica de ‘Preguntas/Respuestas’. Recibió todo tipo de dudas sobre hijos, infidelidades, celos, entre otros. Y así, una vez más puso punto final a las ilusiones de sus seguidores.



