El lugar donde venden motos robadas en Bogotá: ¿Por qué nadie hace nada?

El dato no puede ser más espeluznante: 28 motos se roban al día en Bogotá. Kennedy es una de las localidades preferidas por los ladrones, seguida de Ciudad Bolívar y Bosa. Estos son los tres sitios donde es más frecuente este delito.

En la Primera de Mayo hay locales de compraventa de motos en donde piden muchos papeles al comprador para salir de ellas y también están los talleres donde son transformadas.

En esos locales, la gente hace lo que quiera con las motocicletas. Una moto puede entrar roja y salir negra. El lugar funciona a la vista de todo el mundo desde los años ochenta. ¿Intervenir este sitio no sería la mejor idea para prevenir el robo de motocicletas?

Durante esta visita nos dimos cuenta de que afuera de los locales siempre mantienen motos. Unas dicen: se vende y otras, no. Eso quiere decir que esas motos a las que no les ponen el letrero de se vende, significa que algo tienen.

Las motos que ellos venden están a dos millones en adelante, pero me ofrecieron una sin papeles, en millón quinientos. Acá se consiguen motos viejas con papeles nuevos. Ellos dicen que si no me gusta la moto que ofrecen, me consiguen otra.

-Si le interesa vamos y la vemos- dicen con desparpajo.

En esta maldita ciudad todos saben a dónde van las motos robadas por las pandillas que manejan la capital. Sin embargo, ni siquiera una Alcaldesa, autoproclamada furiosa, no puede hacer nada.