La humillación por la que tuvo que pasar una madre y su hijo en la EPS Capital Salud

Esta fue la denuncia que publicó Daniela Salcedo en sus cuentas de redes sociales frente a la atención de la EPS Capital Salud:

“Buenos días .. Este vídeo es la muestra de todas las humillaciones y discriminaciones por las que tiene uno que pasar para poder ser atendido en la eps CAPITAL SALUD.

Él día de ayer (18 dic.) me acerque a afiliar a mi hijo de dos meses a solicitar un servicio y me acerque junto con mi hija de cinco años y los funcionarios me argumentan que no me es posible entrar, que tengo que entrar sola, exponer a mi hija de cinco años a que se quedara en la calle cuidándome él coche, son ignorantes, atrevidos y con poco talento humano, la señora de atención al ciudadano se negó a atenderme y después de cuarenta minutos que me toco entrar ahí si pudo la señora bajar , persona que me hablaba provocándome y Tratándome despectivamente mis hijos y a mi.. Por favor quiero hacer viral esto pues son muchas las situaciones negativas de esta eps”