La histórica ciudad de Colombia que está entre las 10 más bonitas del mundo

Los lectores de la revista neoyorkina Travel And Leisure eligieron las 25 ciudades más bonitas del mundo. Ubicada en el puesto número 10, Cartagena superó metrópolis como Buenos Aires (Argentina), Roma (Italia) o Kioto (Japón).

“Cartagena atrae a los visitantes con su combinación ganadora de playas e islas caribeñas, cinco siglos de historia y un casco antiguo transitable (y extremadamente fotografiable)”, describe la publicación que también destaca que la Ciudad Amurallada está declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

La publicación que también exalta la gastronomía callejera y la música de la ciudad, también refiere otras hermosas ciudades costeras como Barcelona (España) y Río de Janeiro en Brasil.

Travel And Leisure es una revista con 90 años de trayectoria de publicación mensual. Inicialmente se llamaba U.S. Camera and Travel y se enfocaba exclusivamente en fotografía de viajes, pero en 1971 la revista cambió al nombre con el que ahora se la conoce y amplió su enfoque a la cobertura de viajes en general.

Estas son las diez ciudades más bonitas del mundo según Travel And Leisure:

1-Sydney (Australia)

2-Barcelona (España)

3-Queenstown (Nueva Zelandia)

4-Estambul (Turquía)

5-Paris (Francia)

6-San Francisco (USA)

7-Palermo (Italia)

8-Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

9-Seúl (Corea Del Sur)

10-Cartagena (Colombia).

