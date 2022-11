La historia que le adjudicaron falsamente a Katherine Hepburn

Por: Fabio Arévalo Rosero MD |

noviembre 09, 2022

Katherine Hepburn como actriz fue fuera de serie, ha sido la más laureada con los premios Óscar. La diva estadounidense se hizo con un total de cuatro estatuillas, además de dos premios Bafta, un Emy y múltiples nominaciones a otros galardones. En 1999, Hepburn fue nombrada por el American Film Institute como la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood. En numerosas publicaciones e investigaciones fue incluída entre las 50, 100 o 200 mujeres más influyentes en el mundo.

La premiada actriz tenía una personalidad atípica, irreverente y revolucionaria para la época. No gustaba de las entrevistas, ni de la prensa, a pesar de disfrutar y adorar la fama. Se casó en una oportunidad y se le atribuyen otros romances, pero siempre con la sospecha de un soterrado lesbianismo. Nunca tuvo hijos porque, según ella misma, sería una madre desastrosa, ya que su fuerte egoísmo no le permitiría ese papel. Nació en 1907 y murió en junio de 2003 a los 96 años.

Lo curioso por estos tiempos es cómo se le recuerda a Katherine Hepburn y se la menciona con frecuencia en redes sociales o en cadenas de Whatsapp. Todo por cuenta de algún despistado ávido de captar la atención de incautos que le dio por endilgarle la autoría de una famosa historia de autoayuda de niños pobres, conocida como “El circo”. Descabellado, ya que su contenido es contradictorio con su filosofía de vida (ella casi que odiaba a los niños), jamás pudo haber escrito un tema similar.

El famoso cuento moralista o fabulesco le pertenece al orador motivacional y escritor estadounidense Dan Clark director ejecutivo de Clark Success Systems. A Clark le llegan como anillo al dedo ese tipo de lecturas, por ello ha escrito 21 libros sobre temas similares. Hoy está en la Junta Internacional de Gobernadores de Operation Smile y en la Junta Asesora Nacional de Operation Kids.

Sobre temas afines, en 1991 y 1992, Clark pronunció cuatro discursos en la antigua Unión Soviética, donde uno de ellos se transmitió en vivo en Moscow One Television, a los 15 estados rusos independientes. Clark también fue el orador principal de la sesión general en el Congreso Mundial de las Naciones Unidas en Hamburgo, Alemania en 1992.

Dan Clark nació en Arizona, el 14 de marzo de 1955. Fue becado deportivamente por la Universidad de Utah, donde se especializó en psicología. En 1983 publicó su primer libro, Getting High - How To Really Do It. Su tercer libro, Mensajes de un minuto, constaba de 250 de sus propios cuentos de 24 líneas cada uno. Clark regalaba copias a las personas que conocía con la condición de que prometieran comprar su propia copia para dársela a alguien. El libro vendió más de 150.000 copias.

En uno de ellos está la famosa historia adjudicada falsamente a Katherine Hepburn, “El circo”, donde Dan recrea esta situación contada por una hija, buscando dejar una moraleja sensible:

“Siendo adolescente, mi padre y yo estábamos haciendo fila para comprar boletos para el circo. Había otra familia que me impresionó con ocho niños, todos menores de 12 años. De la forma en que estaban vestidos se podría decir que no tenían mucho dinero, pero su ropa era limpia. Los niños eran muy educados. Estaban emocionados por los payasos y los actos que verían esa noche en la función soñada del circo.

Al llegar el hombre a la ventanilla, la mujer de la taquilla preguntó cuántos boletos quería, él respondió ‘quiero 8 entradas para niño y 2 para adultos’. La señora declaró el precio total que era considerable para una familia con carencias. La esposa del hombre soltó su mano, se le cayó la cabeza, el hombre comenzó a temblar, no tenía suficiente dinero. ¿Cómo se suponía que iba a decirle a sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al circo?

Viendo lo que estaba pasando, mi papá sacó un billete de US$20 lo dejó caer al suelo. Mi padre recogió el billete, tocó al hombre en el hombro y dijo: “Disculpe, señor, se le cayó este de su bolsillo”. El hombre entendió lo que ocurría. No estaba pidiendo limosna, pero agradeció la ayuda en una situación desesperada y vergonzosa. Miró a los ojos de mi papá, tomó su mano y con una lágrima cayendo por su mejilla, respondió: “Gracias señor, esto significa mucho para mi y mi familia”.

Mi padre y yo nos devolvimos a casa. Los $20 dólares que regaló mi papá, eran con lo que íbamos a comprar nuestros boletos. Aunque no pudimos ver el circo esa noche, ambos sentimos alegría dentro de nosotros que fue mucho mayor que ver el circo. Ese día aprendí el verdadero valor de dar.

El dador es más grande que el receptor. Si quieres ser grande, aprende a dar. El amor no tiene que ver con lo que esperas lograr solo con lo que esperas dar. La importancia de dar, bendecir a los demás nunca estará por demás, porque siempre hay alegría en dar. Aprende a hacer feliz a alguien con actos de dar”. (Dan Clark)

Hay una diferencia abismal entre Katherine Hepburn y Dan Clark en cuanto a su filosofía de vida. Pero los bulos en Internet, abundan, lo malo es el actuar de tanta gente que se supone culta que los replican sin el rigor necesario. Aún sigue circulando una mentira sobre Charles Chaplin donde anuncian que es su cumpleaños 125, cuando nació hace más de 133 años. O sobre personajes célebres como García Márquez y su falsa carta de despedida.

Apostilla: El hombre generoso aporta, el hombre bueno comparte, el hombre grande entrega lo suyo. Y aunque es satisfactorio dar sin esperar nada a cambio, a veces también hace falta recibir sin pedir (F.A.R.).