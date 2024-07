La historia detrás de 'Sinergia': una conversación con la autora Samira Blanco

Por: Sofía Ramírez |

julio 03, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En una íntima entrevista con la autora del aclamado libro "Sinergia", pudimos adentrarnos en la historia personal que dio vida a esta obra. Samira Blanco, una joven talentosa Venezolana, nos abrió las puertas de su vida y compartió los eventos que la llevaron a plasmar sus vivencias en las páginas de este conmovedor relato.

"Sinergia" narra las experiencias de Cameron, quien a través de su propia lucha y resiliencia, logró sobreponerse a diversos desafíos y encontrar la fuerza para seguir adelante. "La situación de mi país me llevó a escribir estas experiencias vividas, de mi familia, amigos, y muchas cosas más", nos cuenta la autora.

..Publicidad..

Más allá de ser una simple historia, "Sinergia" se ha convertido en una fuente de inspiración para lectores de todo el mundo que se identifican con los temas de superación personal y determinación que Samira aborda en su libro. "Claro, eso jamás me detuvo a seguir creciendo profesionalmente. Soy joven, soltera. Mi responsabilidad es no perder el enfoque en lo que quiero para mi vida", afirma la autora con convicción.

...Publicidad...

La conexión que Samira ha logrado establecer con sus lectores es evidente, y su historia ha resonado profundamente en quienes han tenido la oportunidad de conocerla a través de su obra. Sin duda, "Sinergia" es un testimonio conmovedor que nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la fuerza de voluntad y la resiliencia pueden abrirnos camino hacia un futuro más brillante.

....Publicidad....

¿Qué te inspiró a escribir "Sinergia"?

R: Desde hace mucho tiempo quería escribir un libro, pero por miedo no lo intentaba, hasta que comenzaron a llegar las ideas y simplemente un día me senté frente al computador y comencé a escribir.

¿Qué significa el título "Sinergia" en el contexto de la historia?

R: Sinergia significa el trabajo realizado entre varias personas con el fin de obtener un mismo resultado positivo. Es lo que de cierta manera tratan de conseguir los protagonistas de la historia.

¿Cómo desarrollaste el personaje de Cameron? ¿Está basado en alguien que conoces?

R: Cameron tiene ciertas características de la autora del libro, como el gusto por los deportes, la música y el color y largo del cabello.

La historia comienza con una situación de emergencia médica. ¿Por qué decidiste comenzar el libro de esta manera?

R: Quise que el lector se sintiera compenetrado desde el primer capítulo con el drama y el suspenso que envuelve la historia.

¿Cómo influyó tu propia experiencia viviendo en el extranjero en la narrativa de Cameron?

R: No he vivido en el extranjero, pero gran parte de mi familia y amigos sí lo están, y me contaron sus experiencias.

¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir a través de "Sinergia"?

R: El mensaje principal es que, aunque tengas el amor presente y la vida te dé la oportunidad de vivirlo, si no sanas ese corazón lleno de venganza, puedes perderlo todo en un instante.

¿Por qué elegiste España como el escenario principal para la novela?

R: Simplemente me llamó la atención ese país.

¿Qué desafíos enfrentó Cameron al mudarse a otro país, y cómo los superó?

R: El mayor desafío de Cameron fue separarse de su familia y de sus amigos. Lo superó trabajando y al conocer a Cinthia y a Rodrigo.

La discriminación laboral es un tema importante en tu libro. ¿Por qué decidiste abordarlo?

R: La xenofobia es un punto muy importante, ya que Cameron, como latina, está en Europa. Es un gran problema que enfrentan los latinos al salir de su país.

¿Cómo describirías la relación entre Cameron y su compañera de piso, Cinthia?

R: Cinthia se convierte en un pilar fundamental en la vida de Cameron, llegando a ser una de sus mejores amigas. Ambas se cuidan como hermanas.

¿Qué papel juegan los personajes secundarios, como Rodrigo y Tania, en el desarrollo de la trama?

R: Rodrigo no es un personaje secundario, ya que es el protagonista junto a Cameron. En cuanto a Tania, a pesar de ser un personaje secundario, está ahí para hacerles la vida imposible a los protagonistas, como toda ex que no supera el rompimiento.

¿Cómo influye la cultura latina de Cameron en su adaptación a la vida en España?

R: Aunque Cameron se mantiene leal a su cultura, hace todo lo posible por adaptarse a la cultura española.

¿Qué importancia tiene la música en la vida de Cameron, y por qué elegiste a Pink Floyd como una referencia?

R: La música es una de las características relevantes en la vida de la autora. Elegí a Pink Floyd porque es una de sus bandas de rock favoritas.

¿Podrías contarnos más sobre la primera obra de Cameron, "Vidas Quebrantadas", y su temática?

R: Cameron suele escribir por hobby. Debido al problema político y social que vive su país y al gran éxodo, decidió plasmarlo contando la historia de las personas de su círculo cercano, quienes se separan de sus familias en busca de una calidad de vida que ya no tienen en su país. "Vidas Quebrantadas" fue presentada en una editorial española y fue un pequeño empujón que le abrió las puertas a Cameron.

¿Qué importancia tiene el deporte en la vida de Cameron, y cómo se refleja esto en la historia?

R: Nuevamente reflejamos los gustos de la autora en Cameron.

La relación amorosa de Cameron con Rodrigo parece ser un tema recurrente. ¿Qué querías explorar con esta relación?

R: Es un tema recurrente porque ambos se enamoran perdidamente el uno del otro.

¿Cómo ves el crecimiento personal y profesional de Cameron a lo largo de la novela?

R: Gracias a Cinthia, Cameron logra un buen puesto en una empresa de publicidad. Su crecimiento es increíble; desde el primer momento, los jefes quedan encantados con su trabajo.

¿Qué esperas que los lectores tomen de la experiencia de Cameron con la xenofobia y la búsqueda de empleo?

R: Aunque es un tema delicado, Cameron no se dejó influir de manera negativa. Al contrario, siempre encontraremos personas que nos ayudarán a crecer, como se demuestra cuando la contratan en la agencia de publicidad.

¿Por qué decidiste incluir escenas íntimas y personales en la vida de Cameron? ¿Qué aportan a la historia?

R: "Sinergia" es una historia de género erótico, por lo tanto, es un tema recurrente en los protagonistas.

¿Cuáles son tus próximos proyectos literarios después de "Sinergia"?

R: "Sinergia" cuenta con una segunda parte que se llama "Quédate conmigo".

En "Sinergia", abordas temas de discriminación laboral y xenofobia de manera muy directa. ¿Crees que estas situaciones se reflejan con precisión en la realidad actual de inmigrantes en España y otros países europeos?

R: Aunque a simple vista Cameron no tiene rasgos latinos, al ver su documentación todo cambia. La xenofobia siempre va a existir, y en países como España o cualquier parte de Europa aún se vive. Lastimosamente, los migrantes están conscientes de que en algún momento lo experimentarán.

La relación entre Cameron y su familia parece ser una parte integral de su desarrollo personal. ¿Cómo crees que los lazos familiares afectan la capacidad de alguien para adaptarse a una nueva cultura?

R: La familia de Cameron es lo más importante; el amor de sus padres y sus hermanos la mantienen en pie.

Cameron muestra una fuerte determinación para superar sus desafíos. ¿Cómo defines la resiliencia en tu obra y cómo crees que se puede fomentar en individuos que enfrentan situaciones similares?

R: Cameron es una mujer bastante fuerte, sabe que la vida se trata de desafíos que debe enfrentar y superar.

La novela tiene elementos de introspección y reflexión personal profundos. ¿Qué técnicas literarias utilizaste para transmitir los pensamientos y emociones internas de Cameron?

R: El simple hecho de estar lejos de tu familia es un sentimiento indescriptible. La decepción y la xenofobia que vivió Cameron se convierten en un gran rechazo, algo que todos hemos experimentado en algún momento de la vida.

¿Qué opinas sobre el papel de la identidad cultural en la integración de los inmigrantes? ¿Cómo exploraste este tema a través de los personajes y sus experiencias?

R: Hice preguntas a familiares y amigos que están fuera del país e investigué mucho sobre el tema para expandir mi conocimiento.

La discriminación y la búsqueda de igualdad son temas universales, pero a menudo son abordados de manera diferente según el contexto cultural. ¿Cómo lograste balancear estos temas en un entorno específico como España?

R: Todo está balanceado; no todos los europeos son xenófobos, así como no todos los migrantes son buenos.

A lo largo de la historia, Cameron enfrenta varios dilemas éticos y personales. ¿Qué importancia tiene la toma de decisiones éticas en tu narrativa y qué esperas que los lectores reflexionen al respecto?

R: Cameron separa su vida sentimental de la vida profesional. Aunque su novio sea una de las personas más ricas de España, es una mujer que le gusta conseguir sus méritos por su trabajo y no solo ser la novia de un millonario.

La influencia de la música en la vida de Cameron es significativa. ¿Podrías explicar cómo elegiste las referencias musicales y qué simbolizan dentro de la trama?

R: Cameron es latina, por lo tanto, la música es parte de ella.

¿Consideras que la experiencia de Cameron como inmigrante refleja la lucha por la identidad y pertenencia que muchas personas enfrentan hoy en día?

R: Cameron se mantiene fiel a sus raíces.

En tu opinión, ¿cuál es el impacto a largo plazo de experiencias como las de Cameron en la salud mental de los inmigrantes? ¿Cómo abordaste este aspecto en tu narrativa?

R: La salud mental es un aspecto crítico que abordé mostrando los desafíos y las estrategias de afrontamiento de Cameron.

¿Cómo crees que la educación y la sensibilización sobre la xenofobia y la discriminación laboral pueden ser implementadas en las sociedades modernas?

R: A través de programas educativos y campañas de sensibilización en medios de comunicación y entornos laborales.

¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel de la literatura como herramienta para generar conciencia y cambio social en relación con temas como la discriminación y la integración?

R: La literatura tiene un papel crucial en la generación de conciencia y cambio social, al permitir a los lectores experimentar y reflexionar sobre realidades diversas.

Cameron encuentra apoyo en personajes como Cinthia y Rodrigo. ¿Qué papel crees que juega la comunidad y el apoyo social en la adaptación y éxito de los inmigrantes?

R: La comunidad y el apoyo social son fundamentales para la adaptación y el éxito de los inmigrantes, proporcionando redes de apoyo y sentido de pertenencia.

En "Sinergia", los desafíos laborales de Cameron son prominentes. ¿Qué cambios estructurales crees que son necesarios en el mercado laboral para reducir la discriminación?

R: Es necesario implementar políticas de igualdad de oportunidades y promover entornos laborales inclusivos.

La novela también toca la búsqueda de sentido y propósito en la vida. ¿Qué opinas sobre la relación entre la vocación profesional y la realización personal?

R: La vocación profesional y la realización personal están estrechamente vinculadas, ya que encontrar una vocación que te apasione contribuye significativamente a una vida plena y satisfactoria.

La trama de "Sinergia" incluye elementos de superación personal y profesional. ¿Cómo crees que se puede fomentar un entorno que apoye tanto el crecimiento personal como el profesional de los inmigrantes?

R: Fomentando políticas inclusivas, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional y creando redes de apoyo comunitario.

¿Cómo manejaste la representación de los diferentes puntos de vista culturales en tu libro, y qué esperas que los lectores aprendan de ellos?

R: Aunque podemos adaptarnos a nuevas culturas, es importante mantenernos fieles a la nuestra.

¿Qué aspectos de tu obra te gustaría resaltar en dichas charlas?

R: Si se presenta la oportunidad, no tendría ningún problema en resaltar este tema.

Finalmente, la obra "Sinergia" puede ser adquirida en formato físico, digital y audiolibro en las plataformas favoritas.

También pueden entrar al link de la editorial Universo Lux que respalda la obra y podrán encontrar además el booktrailer tan interesante de esta obra. ¡Que les invitamos ver en el siguiente link: