- La historia del colegio público de Envigado que se metió entre los 10 mejores del mundo

El grupo del profesor Alexander Echeverri dejó en alto el nombre del país en el reñido Global Schools Prize, en el que compitieron 3 mil colegios de todo el mundo

Mientras le explicaba a sus compañeros de clase las complicadas teorías matemáticas y físicas que solo él y el profesor entendían, Alexander Echeverri descubrió su vocación por enseñar. Por esta razón, no le dio tantas vueltas al asunto y cuando se graduó de bachiller supo que iba a ser profesor. Sin embargo, lo que no se esperaba era que esa pasión lo iba a llevar a estar en la lista de los 50 mejores profesores del mundo, y que iba a liderar un proyecto que llevaría al colegio donde estudió a figurar dentro de los 10 mejores del mundo.

Se trata de la Institución Educativa Comercial de Envigado, un colegio que nació en el año 1958 con el fin de dar abasto a las necesidades educativas que tenían los hijos de la oleada migratoria de trabajadores que habían llegado al Valle de Aburrá producto de la expansión de icónicas empresas como la textilera Rosellón, la vidriera Peldar, la manufacturera de calzado Grulla y la empresa Rey Sol.

Mientras buscaban qué nombre colocarle al colegio, aprovecharon la coyuntura del fallecimiento del entonces papa Pío XII y bautizaron el colegio en su honor. Las primeras maestras que dieron clase en el Pío XII fueron Maruja Ruiz, Mariela Cano, Soledad Londoño y el Padre Antonio José González.

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La unificación de los tres colegios de Envigado

Aunque el colegio Pío XII atravesó distintos cambios administrativos en sus primeros cuarenta años de historia. Fue en 2002 cuando hubo una fusión administrativa con los otros dos colegios que para ese momento existían en Envigado: La Escuela Urbana San Rafael, enfocada en educación primaria al igual que el colegio Pío XII, y el El Liceo de Envigado, enfocado en bachillerato.

Actualmente, la sede original del Pio XII continúa enfocada en la formación de niños y niñas en los grados de preescolar.

La orden de la fusión de los tres colegios estuvo dada por el municipio de Envigado bajo la Resolución 15410 del 8 de noviembre de 2002. El objetivo era que los niños pudieran cursar todo el ciclo escolar (desde preescolar hasta el grado once) en una misma organización unificada.

Esta nueva institución recibió el nombre de Institución Educativa Comercial de Envigado, conocido popularmente como el Colegio Comercial de Envigado, debido al enfoque de media técnica con especialización en comercio y sistemas que heredó de la estructura de bachillerato del Liceo de Envigado.

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Los primeros retos del colegio El Comercial

Los primeros años del colegio El Comercial, a cargo del entonces rector Lourdes Sierra de López, estuvieron atravesados por el reto de mejorar la calidad académica de la institución. Pues los primeros años se caracterizaron por el bajo desempeño académico que se reflejaba en los resultados de las pruebas ICFES que hacían los estudiantes de último grado.

De esta manera, bajo el liderazgo del rector José Arturo Castaño, se formuló un plan llamado "Las Olimpiadas del Saber como posibilidad para repensar los procesos académicos". El propósito central fue transformar los métodos de evaluación en el aula, orientándolos hacia el desarrollo de competencias lógicas, analíticas y argumentativas que incidieran directamente en el rendimiento de áreas críticas como Matemáticas e Inglés.

Mientras el plan de mejora daba sus frutos, El Comercial se vio fuertemente golpeado por altos grados de contaminación en el ambiente que incluso llevaron a que se prohibieran las clases de Educación Física al aire libre. Además, la quebrada que queda junto al colegio desató un brote del mosquito Aedes aegypti, más conocido como dengue, que le cobró la vida a varios vecinos del barrio.

En este contexto, llegó a la planta de profesores Jhon Alexander Echeverri Acosta. Su labor era dictar las materias de ciencias naturales desde el grado sexto hasta el undécimo. En el año 2016, Echeverri fundó el grupo de investigación escolar llamado Inventipaz. El propósito central del proyecto consistió en guiar a grupos de estudiantes de secundaria en la investigación de problemas cotidianos de su entorno, desarrollando prototipos funcionales de bajo costo para resolverlos.

La propuesta científica y pedagógica de Inventipaz se consolidó gracias al liderazgo articulado de la actual rectora María Nohelia Ochoa Betancur, las profesoras Diana Moreno Castaño y Diana Moreno, y el apoyo financiero del Programa Ondas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

El colegio El Comercial se dio a conocer a nivel mundial

El grupo Inventipaz tuvo tanto éxito que El Comercial se acostumbró a los reconocimientos. Por ejemplo, desde el año 2018 hasta el 2023 se llevaron el primer puesto del premio nacional del Inventor Colombiano. Esto producto de los geniales inventos de los estudiantes liderados por Echeverri como un Jardín Purificador de Aire, una Rodilla Robótica Inteligente y una máquina que utiliza la contaminación aérea para generar un biocombustible entre otros.

Inventipaz es una de las actividades extracurriculares que ofrece el colegio El Comercial.

El último reconocimiento que recibieron fue el galardón por parte del Global Schools Prize, organizado por la Fundación Varkey y la UNESCO, como una de las diez mejores instituciones educativas del mundo en la categoría Sostenibilidad. El Comercial clasificó entre casi 3.000 nominaciones de 113 países.

Por el momento ya recibió un premio 50.000 dólares para fortalecer su infraestructura y laboratorios. Pero continúa compitiendo con colegios de España, Emiratos Árabes, Singapur, Guatemala, Líbano, Indonesia, Brasil, India y Bélgica por ocupar el podio de los tres mejores de la categoría que se van a conocer en septiembre y los ganadores serán anunciados en noviembre de este año.

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