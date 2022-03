La historia de mi país: el cuento se tergiversó

Cómo no amar este país... Cómo no preocuparme por su futuro, si ya tengo 50 años, y todos fueron vividos en Colombia. Todo lo que soy se lo debo a mis padres, y a esta hermosa patria donde a los 6 años de edad conocí mi primer aula de clases en un kinder de la Policía en Villavicencio. No olvido a mi profesores; entre ellos estaban Pinto, Candela, Barón, y otros cuyo nombre ya escapa de mi memoria...