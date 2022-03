Crece el desespero en el Hospital de El Banco: seis meses sin pago y nadie soluciona

.Publicidad.

Trabajadores de hospital La Candelaria de El Banco, al sur del Magdalena, una vez más piden soluciones al gobierno de turno ante el inminente atraso en el pago de los salarios. Aunque no es una situación nueva y en varias ocasiones han protagonizado manifestaciones en contra de los malos manejos del centro médico, por el momento, la situación sigue igual.

Opinión Caribe recibió la denuncia de una de las enfermeras auxiliares de la institución, quien pidió reserva de su nombre, en la cual explica una serie de carencias que ha llevado al desespero a gran parte del equipo de trabajo.

-Publicidad.-

“Actualmente nos deben seis meses y nos dicen que no hay plata para pagarnos, que tenemos que esperar a mediados de mayo a ver qué respuestas dan los juzgados si descongelan o no las cuentas”, explica la mujer, haciendo referencia al embargo de las cuentas de la ESE que, desde el 2014, se encuentran congeladas.

Así mismo, asegura que, a la fecha, en el hospital se encuentran laborando sólo cinco médicos, cuatro rurales, que el 15 de mayo terminan su año de labores y uno general que estaría vinculado a la institución hasta finales del próximo mes.

Publicidad.

“Los otros médicos renunciaron por no pago y porque no nos dan una solución. Personal de enfermería también ha renunciado y estamos a la espera de que dicen los especialistas”, añadió.

De acuerdo con sus declaraciones, ayer jueves tuvieron una nueva reunión con la gerente de la ESE, sin embargo, en vez de recibir noticias alentadoras, se encontraron de frente con más de lo mismo: hay que esperar, al menos, 20 días hábiles para saber si con un fallo se logran desembargar.

No tienen nada seguro y no han recibido alternativas para proceder en el caso que la esperada sentencia no resulte como esperan. “Nos dicen que no nos adelantemos a los hechos, que de pronto sí se dan las cosas, pero no es nada seguro que a los 20 días nos digan que desembargaron las cuentas”, expresó en entrevista con este medio de comunicación.

La fuente también reveló que en El Banco estuvo del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, precisamente el sábado 12 de marzo, un día antes de las elecciones. El mandatario, al parecer, ya había asumido el compromiso de inyectar recursos al centro hospitalario, pero en su más reciente visita, ni siquiera entró al hospital. “Se hizo el loco”, asegura la enfermera.

“Que todo mundo se entere lo que está pasando en el Hospital y que está careciendo del personal asistencial porque ya no tenemos ni para comer y la solución que nos dieron era esperar hasta mayo a ver qué falló daba la Corte. Y mientras tanto el hospital va quedando solo con el personal incompleto”, manifiesta en medio de su desespero.

¿Por qué están embargadas las cuentas?

De acuerdo con la explicación dada por la gerencia del hospital por medio de un comunicado, el embargo de las cuentas bancarias de la ESE se remonta a un proceso ejecutivo singular de mayor cuantía iniciado por Abdala José Guerra López, en contra de la entidad, justificado con unas facturas por prestación de servicio de imagenología en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2014.

“El Juzgado Único Civil del Circuito emitió la primera medida cautelar inicial el pasado 14 de agosto de 2014. Posteriormente, este mismo Juzgado efectúa el segundo embargo con fecha 18 de febrero de 2020. A través de este resolvió decretar el embargo de los dineros que por cualquier concepto tuviera la E.S.E Hospital La Candelaria en el Banco GNB Sudameris Sucursal Santa Marta y Bogotá. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Santa Marta a través de sentencia del 22 de febrero de 2021”, indica el documento.

Así mismo, explica que el último fallo fue el 23 de febrero de 2022, con este se reiteró el embargo y se puso en conocimiento la “retención de $705.823.000 de las cuentas del Hospital La Candelaria”.

Ante lo sucedido, el hospital habría optado por interponer una acción de tutela el 7 de marzo pasado, con la que solicitaban el desembargo como una medida provisional. “Vinculamos a los entes de control tales como Contraloría, Procuraduría, Comisión de disciplina judicial, Banco GNB Sudameris, red de veedurías ciudadanas en nuestra solicitud emitida el 11 de marzo de 2022, sin embargo, estos fueron notificados dos horas antes de la emisión del fallo, hecho que impidió su pronunciamiento sobre el caso debido a que el tiempo no era suficiente para estudiar el expediente”, asegura la ESE.

Por lo anterior, fue impugnado el fallo ante la Corte Suprema de Justicia con la solicitud de medida provisional y, por el momento, aseguran estar a la espera de la respuesta.

La situación parece tornarse cada día más incierta y la petición de los trabajadores adquiere mayores matices de desespero ante la falta de respuestas para esta problemática que aqueja al personal de la salud de El Banco, al ver que no hay un plan de respaldo para contrarrestar este obstáculo mayor.

Tal parece que la decisión final todavía no está cerca de conocerse y, mientras, continúa la lucha del personal por el pago de un salario que hace medio año no ven.

Vea la nota también aquí:

https://www.opinioncaribe.com/2022/03/25/crece-el-desespero-en-el-hospital-de-el-banco-seis-meses-sin-pago-y-nadie-soluciona/