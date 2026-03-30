- La historia de la virgen de Chiquinquirá, la venerada imagen a la que Simón Bolívar se arrodillaba para pedir favores

Entre las frías montañas boyecenes se encuentra Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia. Este bello municipio ubicado en el centro del país adquirió su nombre por los vocablos chibchas chiquuy (sacerdote) y quirá (pueblo), lo que sugiere una vocación religiosa desde sus inicios.

La historia de la virgen de Chiquinquirá se remonta a Antonio de Santana, uno de los primeros conquistadores del Nuevo Reino de Granada que estaba encargado de los pueblos de Suta y Chiquinquirá. Santana era especialmente devoto de la Virgen del Rosario. Por tal razón mandó a pintar una imagen de Nuestra Señora del Rosario en una manta de algodón, a ambos lados de la Madre de Dios estaría San Andrés Apostol y San Antonio de Padua.

La humedad y el paso de los años fueron deteriorando el lienzo al punto de que la imagen estaba casi borrada. Cuando Antonio de Santanda falleció, la manta viajó desde Suta hasta Chiquiquirá en manos de la viuda de Santana. María Ramos, hermana de la viuda, reparó el cuadro y lo expuso en el mejor lugar de la capilla-

Cuadro de la Virgen de Chiquinquirá.

El 26 de diciembre de 1586 María Ramos llevaba dos horas rezandole a la imagen de la virgen. Cuando iba saliendo del templo se encontró con la india Isabel que venía de Muzo. La india alertó a María al advertirle que el cuadro de la virgen se había caído al piso, y que la virgen estaba de pie despidiendo de sí una luz que llenaba de claridad toda la capilla. Las dos mujeres quedaron sorprendidas ante semejante suceso. María se devolvió llorando al altar y se arrodilló ante el lienzo que se encontraba renovado completamente. Después de una hora alzaron el cuadro y lo colocaron en el lugar que estaba antes. El rostro de la virgen estuvo encendido todo ese día; después, la imagen quedó tal como hoy se contempla.

Interior de la Basilica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.



El suceso cogió tanta popularidad que se extendió por todo el territorio nacional a través de los siglos. Tras el triunfo del la batalla en el Puente de Boyacá, el Libertador Simón Bolívar visitó la milagrosa imagen de la Virgen de Chiquinquirá en agradecimiento por la ayuda recibida en el sostenimiento de las tropas. Luego regresó en 1827 y estuvo dos días visitando la Basilica donde se encontraba la virgen de su devoción. La última vez que se le vio a Bolívar en las tierras de Chiquinquirá fue en 1828, dos años antes de su muerte, y estuvo postrado de rodillas por largo rato ante la imagen de la virgen.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

El 9 de julio de 2021 una réplica de la Señora del Rosario de Chiquinquirá fue entronizada en los Jardines del Vaticano, en conmemoración de los 102 años de la coronación canónica de la patrona de Colombia, hecha por el papa Pio VII en 1919. La obra fue realizada en Verona, Italia, mediante la técnica tradicional de ‘micro-mosaico’, que consiste en ensamblar pequeñas piezas, cada una cortada a mano, de materiales como mármol, piedra o vidrio.

La imagen de la Patrona de Colombia, está junto a otras imagenes como la Virgen del Rosario de Fátima, patrona de Portugal, la Virgen del Quinche, de Ecuador; la virgen de Guadalupe, de México, entre otras. Por su tradición religiosa, la ciudad de Chiquinquirá recibe en Semana Santa alrededor de 30 mil personas que hacen largas peregrinaciones a pie o en bicicleta desde diferentes lugares de Colombia, en agradecimiento por los favores recibidos por la virgen de Chiquinquirá.

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