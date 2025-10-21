La historia de Jaime Granados, el penalista que defendió a Álvaro Uribe hasta lograr su absolución

Son 30 años de amistad, un guerrero que no se rindió en los más de 10 años del caso de falsos testigos y que prepara los guantes para otra batalla en la Corte

Álvaro Uribe y Jaime Granados tienen una amistad de casi 30 años. Una historia que se remonta a 1996 cuando Uribe era gobernador de Antioquia y Jaime Granados apenas empezaba a forjar un nombre en los pasillos de los tribunales.

El punto de encuentro fue Óscar Iván Zuluaga, que los presentó casi como quien junta a dos viejos conocidos que solo estaban esperando coincidir. Hubo afinidad en la política y en la visión de país. Desde esa primera conversación, marcada por la memoria casi fotográfica de ambos, surgió una sintonía particular: hablaban de política y de historia con la misma pasión con que, ya más tarde, compartirían boleros y alguna que otra copa de aguardiente en los encuentros más personales; aunque a Uribe cada vez ha ido dejando más el trago después de una juventud bohemia. La suya es una relación a prueba de admiración, crisis, titulares de prensa, rumores y hasta reveses judiciales.

Granados, protegido del Padre Giraldo en la Javeriana sobresalió siempre por su oratoria

Jaime Granados no pasa desapercibido. Imponente físicamente y con su voz grave con capacidad histriónica para dominar la escena. En la Universidad Javeriana, donde estudió Derecho en los años 80, ya era conocido por su elocuencia y un léxico inagotable. Con tres compañeros –Rodrigo Escobar, Said Idrobo Gómez y otro más– creó un grupo de estudio al que bautizaron, con una mezcla de ironía y ambición, “la Corte Suprema”. Pasaban horas diseccionando códigos y leyes, imaginando escenarios judiciales, inmunes al cansancio. Su talento llamó la atención del padre Gabriel Giraldo, decano de la Facultad de Derecho, quien los empujó a fundar un bufete apenas un año después de graduarse, en 1985.

Lea también: El contraataque de Uribe con 5 abogados para reversar su condena

Su tesis universitaria –un trabajo sobre la negativa al indulto político a los guerrilleros– circulaba en fotocopias entre profesores y colegas. Ese mismo 5 de noviembre de 1985, mientras en el Palacio de Justicia ardía la tragedia, su idea de la justicia se iba afilando. Poco después, Jorge Barón, el hombre más influyente de la televisión de la época, tocó la puerta de la pequeña oficina de los “supremos” buscando asesoría. Fue el primer gran cliente mediático y, de alguna forma, el inicio de una estrategia que Granados perfeccionaría con los años: saber usar los medios como una extensión de la defensa jurídica.

A comienzos de los años 90, su carrera profesional ya despegaba. Se especializó en Puerto Rico en el sistema penal acusatorio, bajo la tutela del gobernador Rafael Hernández Colón. Una opción que no parecía común en el momento pero que resultó definitiva para su futuro en el país donde precisamente en el gobierno de Uribe se abría el camino para implementar el sistema penal acusatoria que tomó forma con Sabas Pretelt como Ministro de justicia y Mario Iguarán como Fiscal General Colombia. Granados era un experto a quien había que consultar.

En 1996 abrió su propia firma junto a Said Idrobo que luego se transformaría en Jaime Granados Peña & Asociados, el despacho que se volvería sinónimo de poder y defensa en casos de alto calibre.

La llegada de Uribe a la Presidencia, un antes y un después para Jaime Granados

La llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia, en 2002, marcaría un antes y un después. Granados, que ya tenía una sólida reputación, se convirtió en su hombre de confianza en temas penales. No solo defendió al Presidente en momentos turbulentos: también se volvió la voz jurídica de su círculo más estrecho, desde ministros hasta asesores cercanos como Bernardo Moreno, implicado en el escándalo de las chuzadas del DAS. Para

Granados, Uribe no era solo un cliente más: era un proyecto político, un símbolo y, con el tiempo, un amigo. Su lealtad fue tal que, cuando le tocó defenderlo, lo hizo sin cobrar un solo peso de honorarios, convencido de que era un deber patriótico.

El caso que hoy atormenta a Granados comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia halló indicios de que el expresidente, quien había denunciado al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, era quien estaba detrás del soborno a testigos para desacreditar al mismo senador Iván Cepeda.

Lo que empezó como una investigación contra Cepeda terminó volviéndose una investigación contra Uribe por decisión del magistrado Jose Luis Barceló.

Puede leer aquí: El magistrado de la Corte Suprema que cambió el curso del proceso contra Álvaro Uribe

En agosto de 2020, el país entero se sacudió cuando la Corte le impuso detención domiciliaria. Fue en ese momento en que Uribe renunció a su curul de senador para ser juzgado por la justicia ordinaria, y desde entonces Granados fue su sombra legal, presente en cada audiencia, en cada estrategia, en cada acierto y en cada revés como el del 28 de julio cuando la juez tolimense Sandra Heredia lo condenó a 12 años de prisión por 3 delitos.

Lea también: ¿Por qué la jueza Sandra Heredia le impuso 12 años de pena a Álvaro Uribe?

Aquí la explicación de la decisión de la juez Granados contra atacó demandando el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá y resultó vencedor. La tarea no ha concluido definitivamente porque las victimas advirtieron que aplicaran el recurso de casación, la instancia de cierre en la Corte Suprema de justicia, el round final de Uribe y su defensor Jaime Granados.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.