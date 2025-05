La hipocresía gringa que vive de los migrantes, pero los persigue como criminales

Por: Carlos Uraba |

Donald Trump está decidido a expulsar a 11 millónes de migrantes ilegales y ha declarado la emergencia nacional. Según afirma tiene preparado el mayor programa de deportación de delincuentes de la historia de EE. UU. Se ha abierto la veda y ha movilizado a la guardia nacional y a las fuerzas armadas en la frontera con México para impedir que los peligrosos clandestinos invadan la “tierra prometida”

El presidente de Colombia se ha negado a recibir a sus compatriotas encadenados de pies y manos deportados desde EE. UU. en aviones militares algo muy similar a como se transportaban en las bodegas de los barcos negreros en la época de la trata de esclavos. Como medida de fuerza para que se reanuden los vuelos Washington ha decidió suspender el servicio de visas en su consulado de Bogotá y amenaza con imponer 25% aranceles a todos los productos colombianos aparte de cortar los programas de ayuda humanitaria de la USAID (que pone en jaque el trabajo de las ONG).

En el consulado de EE. UU. en Bogotá regularmente cientos de personas hacen cola desde el día anterior para cumplir sus citas programadas ante las autoridades americanas. Llegan desde distintos lugares del país esperanzados en que tras la entrevista de rigor les aprueban una visa para los EE. UU., que para muchos tiene más valor que su propio pasaporte colombiano. Y así llueva, truene o relampaguee nadie se amínala aunque pasen largas horas de tediosa espera, pues cualquier sacrificio es poco con tal de obtener el preciado galardón.

Cada candidato tendrá que presentarse con todos los formularios y la carta que indica que tiene una entrevista o que ya le ha sido aprobada la visa por la que tendrá que pagar 205 dólares correspondientes. Pero el papeleo es muy engorroso pues tienen que demostrar arraigo en el país, residencia fija, bienes raíces, cuentas bancarias, trabajo fijo para demostrar que son ciudadanos ejemplares sin antecedentes penales -¿cuánto tiempo piensa quedarse en los EE.UU? ¿Cuántos dólares va llevar?, ¿los boletos de avión ida y vuelta, el hotel, los seguros? -por favor, mr, es que yo amo a los EE.UU. -Please, las fotos, huellas dactilares y hasta el examen de sangre para demostrar que son santos y puros ¿los motivos del viaje? ¿Si es de turismo, negocios, estudios, inmigración familiar, prometidos, por empleo o de residencia permanente? Se necesita esperar más de un año para que les den una cita. La gente intenta impresionar luciendo sus mejores galas; traje de paño y corbata y hasta balbucean algunas frases en inglés -yes sir, ok, porque tienen que comportarse correctamente pues hay cámaras ocultas grabando todo lo que sucede en el exterior de la embajada. La manada de disciplinadas ovejitas es vigilada atentamente por los guardias de seguridad que con sus perros rottweiler imponen autoridad.

Si por alguna causa no especificada a alguien se le deniega la visa esto sería una tragedia solo comparable con la perdida de algún ser querido. Y cuando algo así se produce muchos gritan, lloran, se tiran de los pelos, claman al cielo ¿dios mío porque a mi si soy un ciudadano ejemplar? debe ser una equivocación ¿Acaso soy un delincuente o un narco? Inesperadamente una mujer que desde la noche anterior hace la interminable cola, llora desconsolada rasgándose las vestiduras al suspenderse temporalmente la expedición de visas: “mi hija no va a poder ir a Disneylandia a conocer a Mickey Mouse y al Pato Donald”

Antiguamente la embajada de EE.UU en Colombia se encontraba en el palacio presidencial desde donde se manejaban los destinos del país. El embajador yanqui tenía que aprobar todas las decisiones tomadas por el presidente de la república en materias de política interior y exterior. Solo hay que recordar lo que sucedido en 1928 en “la masacre de las bananeras” cuando Washington le dio la orden al gobierno colombiano de reprimir a sangre y fuego la huelga de los jornaleros que laboraban para la United Fruit Company.

Todo el proceso de obtención de visa está digitalizado y es necesario tramitarlos en la página web de Visa application form B1 B2. Después de completar el formulario on line DS-160 cuyo estudio cuesta 54 dólares y pasar la prueba de una rigurosa investigación se les agendará una cita para la entrevista personal. Las citas pueden tardar por lo general dos años. Los trámites para viajar a los EE.UU por el motivo que sea suele ser complicado y engorroso y por eso es preferible recurrir a intermediarios o empresas especializadas. Las estadísticas nos revelan que 1.556.273 colombianos residen en los EEUU (el 60% son ya ciudadanos estadounidenses y 20% indocumentados)

Mientras tanto en el tapón del Darién miles de migrantes tratan de cruzar esa selva impenetrable plagada de peligros para continuar la ruta hacia los EE.UU. Es tal la desesperación que a las caravanas no les importa recorrer a píe de los miles de kilómetros que los separa de la frontera del río Bravo desafiando a los bandidos o los carteles que los asaltan y secuestran, roban o violan y matan. Una odisea que requiere tanto un alto sacrificio físico como económico ya que necesitan una buena suma de dólares para contratar a los polleros y coyotes que los cruce al otro lado del muro. Pero ya no hay marcha atrás pues quemaron las naves; vendieron sus propiedades, se empeñaron, se hipotecaron o se endeudaron con los préstamos gota a gota. Ahora tienen que pagarle la cuota mensual a los mafiosos usureros o de lo contrario pueden sufrir graves consecuencias ellos o sus familiares.

Donald Trump ha dado órdenes de reprimir con saña a los clandestinos o “aliens” (terminología oficial USA) cazándolos, encarcelándolos y deportándolos. Se ha movilizado a miles de soldados y agentes la patrulla fronteriza CBP (paradójicamente integrada en un alto porcentaje por latinoamericanos de nacimiento o nacionalizados americanos), Guardia Nacional o las FF. AA., además de aviones espía AWAKS, drones, satélites y programas de inteligencia artificial del Departamento de Seguridad Nacional. El año 2024 la administración Biden deportó 271.000 migrantes y este año se espera que suba a casi 500.000.

Cómo explicar este éxodo de millones de personas hombres, mujeres familias, niños, menores no acompañados, jóvenes, huérfanos, enfermos, ciegos paralíticos, viejos, desempleados, desheredados, una humanidad irredenta que desesperada persigue la luz gloriosa de la Estatua de la Libertad. Igual que las aves migratorias estamos programados genéticamente para migrar rumbo norte donde se encuentra al mitológico paraíso terrenal.

Según la CEPAL en América Latina hay 380 millones de pobres, de los que 80 millones sobreviven en la indigencia absoluta. Por lo tanto son candidatos a convertirse en migrantes clandestinos.

Estamos cansados de aguantar tantas penurias, siglos y siglos bajo el yugo embrutecedor del caos y violencia, cautivos de un medio ambiente opresivo donde impera el alcoholismo y la drogadicción y altos índices delincuencia y criminalidad. Un insoportable castigo donde solo reina la frustración, la tristeza, la angustia, la ansiedad o la perdida de la autoestima que en muchos casos empuja al suicidio. Merecemos disfrutar del amor y la felicidad.

En los últimos 50 años más del 40% de los campesinos e indígenas han abandonado el medio rural. Humillados escapan de la miseria, el cambio climático o los conflictos armados que los desplazan a la fuerza hacia las favelas y tugurios de las grandes urbes. En muchos pueblos y aldeas solo quedan niños y ancianos esperando que les lleguen las remesas al fin de mes desde EE.UU o Europa.

Se calcula que son aproximadamente 110 millones (66 millones en EE. UU.) de latinoamericanos los que residen legal o ilegalmente EE. UU., Canadá, Europa, Australia o Japón.

El chantaje imperialista es la principal causa de la migración. Estamos hablando de una irrefrenable atracción que sufren millones de latinoamericanos que desde muy temprana edad hemos sido adoctrinados por la propaganda del American Way of Life. Poseídos, colonizados, jibarizados, idiotizados, las 24 horas del día bombardeados por los mensajes subliminales que se emiten a través de los mass media; televisión, Internet, redes sociales.

El algoritmo digital domina nuestros instintos básicos y nos invade física y mentalmente. Frotando la lámpara maravillosa de Aladino cumpliremos todos nuestros deseos. Hemos nacido en el lugar equivocado, en un país pobre subdesarrollado ¿por qué tenemos que resignarnos a nuestro destino? Dios y la Virgen Santa nos protegerán. En los grandes centros comerciales podremos consumir a manos llenas y saciar el hambre atrasada.

¿De qué valieron las luchas populares que se desarrollaron en América Latina durante el siglo XX? El continente de las mayores desigualdades, de las mayores injusticias y donde una elite de privilegiados maneja el 70% del ingreso bruto. Origen de un sinfín de conflictos bélicos, golpes de estado y dictaduras, principalmente instigadas por la intervención imperialista inspirada en la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto: que si la revolución cubana, la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, los sandinistas Nicaragua, el Farabundo Martí en el Salvador o la URNG en Guatemala o la Revolución Bolivariana de Venezuela, las guerrillas de las FARC o ELN en Colombia.

Se supone que esas insurrecciones y levantamientos armados nos iban a emancipar del dominio imperialista. Pero la caída del muro de Berlín sepultó el fervor revolucionario. Hemos sido derrotados pues las nuevas generaciones perdieron la fe, se han vuelto reaccionarias y sin ningún reparo le venden el alma al diablo. Lo único que les obsesiona es hacer realidad el cuento de hadas del sueño americano.

Quizás la tragedia más grande haya sido el desplazamiento forzado de millones de habitantes de las zonas rurales a las grandes ciudades. La violencia genocida es la culpable de ola migratoria sin precedentes cuyas consecuencias geopolíticas hoy padecemos. No hay más que nombrar la guerra civil en Nicaragua con 30. 000 muertos, en el Salvador con 75.000 muertos, la guerra contra Sendero Luminoso en el Perú con 70.000 muertos, guerra civil de Guatemala con 200.000 muertos, Colombia con 1 millón de muertos en la guerra entre el narcotráfico, la guerrilla y los fuerzas armadas.

Tenemos que analizar también cómo funcionaba el sistema soviético donde el estado encomendaba a cada individuo un puesto de trabajo en la producción de acuerdo a sus capacidades. Por lo tanto quedaba terminantemente prohibido migrar al exterior ya que el estado desde el nacimiento se había responsabilizado de la crianza, educación y formación del “hombre nuevo” Los lemas eran muy claros “Bajo el capitalismo privatizador los seres humanos están alienados y enajenados, separados de nuestra verdadera naturaleza y potencial y solo podrán liberarse a través de la revolución comunista”

Hasta que de repente con la caída del muro de Berlín en 1989 se derrumbó la utopía socialista y desesperadamente la juventud escapó hacia occidente en busca de libertad y la democracia. En el año 1991 la URRS fue desmantelada y el comunismo naufragó por completo. Entonces se finiquitó “guerra fría” y el capitalismo proclamó la victoria.

Cuba tras el éxodo del Mariel y la crisis de los balseros hoy enfrenta una nueva ola migratoria donde millones de jóvenes han decidido abandonar la isla con destino principalmente a los EE. UU. y Europa. El gobierno los cataloga como “desertores” o “traidores a la patria”.

Según el marxismo el estado debe regirse por una economía centralizada que asegure el porvenir de la nación. Por eso el gobierno cubano prohibió emigrar al extranjero. Especialmente a los científicos que son cerebros patrimonio del estado cubano. A partir del 2012 se anula el permiso de salida para viajar al exterior. Y las consecuencias han sido catastróficas porque tan solo del 2022 al 2024 unos 1.700.000 de cubanos han escapado legalmente del país.

La fuga o estampida en busca del mana bendito que cae del cielo, esos dólares verdes y fresquecitos, es un soborno en toda regla. Y sin ningún reparo han decidido unirse al enemigo. El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y nos agobia la angustia existencial; no hay oportunidades ni derecho al futuro. Con un sueldo de 20 dólares mensuales se sienten estafados. Sea como sea no les importa arriesgar sus vidas como balseros en la travesía hacia los cayos de la Florida o como clandestinos atravesando la selva del Darién o el desierto de Sonora.

Cuba actualmente padece la mayor crisis socio-económica de su historia (faltan los alimentos básicos, la gasolina o la energía eléctrica) aparte de que a corto plazo no hay ninguna posibilidad de un cambio político. Es tal la frustración y el desencanto que el año pasado salieron de la isla 500.000 ciudadanos. Hemos llegado a un punto de no retorno pues el colapso demográfico es irreversible; la población envejece sin que exista el relevo generacional que es la única garantía de supervivencia de la revolución socialista.

¿De qué valió al estado invertir un ingente presupuesto para la formación de sus ciudadanos? La revolución cubana, acorde a los principios comunistas, otorga a la población educación gratuita, la salud gratuita, la vivienda gratuita, y un sinfín de servicios subvencionados. Es decir, que hace un gran esfuerzo económico para brindarle un futuro digno y asegurar el bienestar social. En correspondencia la patria espera que éstos retribuyan la deuda que han contraído y se comprometan a construir una sociedad digna y fraterna.

La defensa de la revolución precisa de un espíritu de resistencia y rebeldía que hoy pocos están dispuestos a asumir. Los hijos del Che y Fidel Castro ya no gritan “¡patria o muerte!” sino “¡God Bless America!” y convertirse en magnates con una mansión en Miami.

Los planes injerencistas y desestabilizadores del imperialismo utilizan la propaganda como chantaje ¿quién puede eclipsar a la potencia más poderosa del planeta? Una prueba de ello es el sorteo de la Green Card o la “lotería de visas” al que se anotan millones de los cinco continentes pero solo se conceden 50.000. Resucitar y adquirir una nueva identidad es su máxima aspiración ¿Cuántos dólares voy a ganar por hora de trabajo (horas extras incluidas) en EE. UU.? – Por ejemplo, en muchos estados de la Unión se paga 15.49 dólares por hora. Saquen la cuenta. (cada hora extra paga el triple) no importa reventarse 16 horas en la fábrica o en la construcción o el sector servicios pues “time is money” El salario mínimo en Colombia, Ecuador, Guatemala o México ronda entre los 360 dólares a los 400 dólares mensuales. Quién puede competir con salarios 15 veces o 20 veces superiores. “Dios mío! quiero ser esclavo en New York, la capital del mundo” Wall Street, la 5th Avenue, el Empire State. América Latina definitivamente va camino a la dolarización lo que significa la pérdida de soberanía y eternizar la dependencia.

Desde que despertamos lo único que nos interesa es la cotización de dólar ¿a cómo está el dólar? ¿Subió o bajó? es el mejor indicador del optimismo o el pesimismo La dolarización define nuestro estado emocional y si queremos triunfar tenemos que hincarnos de rodillas ante el becerro de oro. Solo hay que observar lo que pasa hoy en Bolivia con las protestas antigubernamentales que desde hace semanas se extienden por todo el país ante la crisis económica causada por la falta de dólares.

El siglo pasado migraron más de1 millón de dominicanos a New York, y de los 2.5 millones de haitianos que huyeron de la isla más de 1 millón residen legal o ilegalmente en EE.UU, los cubanos son más de 2 millones, puertorriqueños 4.5 millones, y los mexicanos aproximadamente 17 millones. Es increíble pero en 7 años Venezuela ha perdido el 18% de la población (7 millones de habitantes) Por tierra, mar o aire la estampida es incontenible.

Las remesas de los millones de migrantes de América Latina que trabajan en Norteamérica, Europa o Australia cumplen una función imprescindible para mantener la paz social. Por ejemplo, en 2024 los migrantes enviaron desde EE.UU a sus países de origen la astronómica suma de 166.000 millones de dólares. El país que más recibió remesas fue México con 66.000 millones de dólares. Lo cierto es que las remesas representan una proporción muy elevada del PIB y alivian la maltrecha economía de millones y millones de familias.

Donald Trump señala a los migrantes como los principales culpables de la inseguridad y decadencia de EE.UU. Porque los “aliens” (¿alienígenas?), ilegales o legales llevan ese estigma marcado en su frente: parias, espaldas mojadas, invasores, clandestinos, delincuentes, prostitutas, narcotraficantes o terroristas que hay que perseguirlos, detenerlos, enjuiciarlos y deportarlos. Las “razas superiores” anglos, arios WASP han declarado la guerra y la mejor estrategia es sembrar el terror, reprimirlos policialmente; que los cacen, los encarcelen y deporten a sus países de origen o a la prisión de Bukele en el Salvador. Pero lo paradójico es que los millones de migrantes producimos riqueza y movemos la economía más grande del mundo.

“Ningún ser humano es ilegal” fue un lema acuñado por el premio Nobel de la paz Elie Wiesel y que se ha utilizado por parte de los movimientos de izquierda en sus manifestaciones con el propósito de incidir las políticas de integración y no de exclusión. Derechos y libertades propiciadas por ese humanismo metafísico cristiano.

“Una humanidad en la lucha inmemorial por ser dueña de su propia historia y su destino” Los postulados de la social democracia predican que somos ciudadanos del mundo y por lo tanto tiene todo el derecho de migrar adonde nos plazca. “Los seres humanos tiene derecho a ser libres y contar con las mejores oportunidades posibles para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. La agenda 2030 de la ONU refrenda el artículo 13 de la Carta Universal de los Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a entrar y salir de su país sin que ninguna autoridad gubernamental se lo pueda impedir “¡immigrants welcome! ¡refugees welcome!

El crecimiento del capitalismo se debe a que no solo extrae las materias primas del Tercer Mundo sino que también explota el “capital humano” (que es como lo denomina la teoría económica del crecimiento) Porque el neoliberalismo es un monstruo que se alimenta de la sangre joven, la sangre de los más fuertes imprescindible para que el sistema funcione a pleno rendimiento (productividad 100%) Somos productos de exportación, una mercancía “made in Colombia”, “made in Venezuela”, “made in México” que se rematan al mejor postor según la dinámica del mercado. El marxismo sostiene que “los trabajadores se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir” por eso nuestro destino es la servidumbre, mano de obra barata que eleve las ganancias (plusvalía) de los empresarios e inversionistas. ¿Acaso no hay miles de latinoamericanos que se enrolan cual mercenarios en el ejército norteamericano y juran entregar su vida por la bandera de las barras y las estrellas?

Nuestros padres nos entregan todo su amor, nos educan, nos forman, invierten ahorros y un patrimonio y de repente, de la noche a la mañana, decidimos que es la hora de partir y convertirnos en mercenarios de los países del Primer Mundo. Padecemos desde hace décadas la desindustrialización, el retraso tecnológico, la deuda externa, la hiperinflación, el déficit fiscal, la recesión, la corrupción. Si hay un derecho a migrar también los países del Tercer Mundo tienen el derecho a restringir o impedir que sus ciudadanos más capacitados deserten sobornados por los sueldos en dólares o euros. La pérdida de nuestros mejores elementos, los más capaces intelectual y físicamente significa el empobrecimiento crónico y eternizar aún más nuestro retraso secular bajo un régimen de dependencia y subdesarrollo.

