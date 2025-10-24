La hipocresía de los petristas que criticaban las roscas, pero ahora se benefician de ellas

Una investigación revela que varios líderes del Pacto Histórico en Soacha trabajan con gobiernos de derecha, poniendo en duda su coherencia política

Por: Juliana Moreno Garzón |

octubre 24, 2025

La izquierda en Colombia ha resaltado que llegó al poder para generar un cambio y no hacer lo mismo que ha hecho la derecha durante tantos años. Siempre ha criticado el clientelismo, la burocracia y la mal llamada rosca, así como las prácticas politiqueras.

Soacha tiene un gran número de líderes que pregonan en redes ser activamente del Pacto Histórico y fieles a las políticas del cambio del presidente Gustavo Petro, que, en segunda vuelta, en 2022, obtuvo más de 139.000 votos, consolidándose con gran fuerza en la tierra de la garulla y la almojábana.

Lo lógico sería que quienes se posicionan en las calles, redes, afiches y medios locales como petristas fueran coherentes con lo que hacen y no se vendieran por puestos en alcaldías y gobernaciones de derecha, mostrando con resistencia que sus principios políticos no se negocian.

Después de una revisión exhaustiva en Secop y otras plataformas de datos abiertos y de contratación pública, se pudo corroborar que en la casa del Dios Varón hay una lista, liderado por un actual candidato a la Cámara, que tiene toda una estructura política promocionando su campaña por el Pacto Histórico para Cundinamarca, misma estructura que ha corrido su línea ética y está trabajando o viene de hacer parte de la nómina de contratistas de Julián Sánchez ‘Perico’, alcalde de Soacha por el Partido de la U, y de Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca por Colombia Renaciente, apoyado también por Cambio Radical, Partido Conservador y el Partido de la U, entre otros.

Este candidato es Heiner Gaitán, exdirector administrativo de la SAE, excandidato del Pacto Histórico y el Partido Verde a la Alcaldía de Soacha en 2023, exconcejal de Soacha en 2019 y coordinador en Soacha en 2018 de la campaña Petro a la Presidencia.

A los miembros de su equipo político no les incomoda hacer parte de las nóminas de administraciones de derecha, mientras que, por otro lado, y públicamente se rasgan las vestiduras promocionándose como petristas, sin saber realmente dónde dejan sus principios y a qué juegan.

Heiner Gaitán tiene 3 figuras políticas que han hecho parte de su círculo más cercano, más otro grupo de contratistas de la Alcaldía de Soacha que están a su servicio en campaña: Ivonnet Tapia, diputada de Cundinamarca por el Pacto Histórico; Yudy Garzón, concejala del Pacto Histórico-Unión Patriótica; y Natalia Moreno, exconcejala destituida del Pacto Histórico-Polo Democrático y actual precandidata a la Cámara.

Contratistas de la Alcaldía de Soacha que hacen parte del equipo político de Heiner Gaitán:

Fidel Caicedo, militante de Soacha Humana y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2025 por 60.000.000 de pesos.

Boris Moscote, militante de Soacha Humana y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2024 por 9.000.000 de pesos.

Euclides Quintero, presidente de Soacha Humana y contratista del Concejo de Soacha en 2024 por 12.500.000.

Catalina Rico, consejera de juventud, militante de Soacha Humana y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2024 por 2.333.333 pesos.

Diana Solis, militante de Soacha Humana y contratista de la Alcaldía de Soacha.

Yamid González, miembro directo del grupo político de Heiner Gaitán y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2025 por 50.000.000 de pesos.

Fabián Pinzón, miembro del grupo político de Heiner Gaitán; durante 2024 tuvo 2 contratos con la Alcaldía de Soacha y Sibaté, y en 2025 continúa teniendo 2 contratos iguales con las mismas alcaldías.

2. La diputada Ivonnet Tapia, aliada en la actual Gobernación de Cundinamarca, y quien también tuvo lazos políticos con el exgobernador Nicolás García, siendo la gerente de Mujer Rural para el Desarrollo y Empoderamiento Económico de Cundinamarca, ha abiertos espacios por presuntos acuerdos políticos a varias personas que hoy integran la campaña de Gaitán:

Jorge Eliecer Huertas, vicepresidente de Colombia Humana, contratista de la Gobernación de Cundinamarca en 2024 por un valor de 10.000.000 de pesos.

Leidy Parra, militante de Soacha Humana y contratista de la Gobernación de Cundinamarca en 2024 por 13.500.000 pesos y en 2025 por 18.047.000 pesos.

Andrés Reyes, pertenece directamente al grupo político de Heiner Gaitán y es contratista de la Gobernación de Cundinamarca en 2024 por 10.000.000 de pesos y en 2025 por 36.400.000.

Arnol Salcedo García, integrante del grupo político de Heiner y Desde el 2024 ha tenido dos contratos con el departamento de Cundinamarca y con la Secretaría de Gobierno. El primero con fecha de inicio el 18 de agosto de 2024 y el segundo con fecha de inicio 10 de junio de 2025.

Francisco Barbosa, miembro de Colombia Humana Fusagasugá, contratista en Indeportes en 2025 por 34.400.000 pesos.

Miguel Román, miembro de Colombia Humana Gachancipá, contratista en 2024 con la Gobernación de Cundinamarca por 25.078.670 pesos.

Margarita Pérez, excandidata al Concejo de Soacha en la lista del Verde de Heiner Gaitán y contratista de la Gobernación de Cundinamarca en 2025 por 35.824.000 pesos y en 2024 por 12.688.160 peso s.

3. De la concejala Yudy Garzón, que salió electa de la lista del Pacto Histórico al Concejo que apoyó a Heiner Gaitán en su candidatura a la Alcaldía de Soacha, se desprenden varias figuras importantes que son cercanas a quien se autoproclama como el líder de la izquierda soachuno:

María Isabel Guerrero, prima de la concejala Yudy y contratista del Concejo de Soacha en 2025 por un valor de 6.600.000 pesos.

Mauricio Ramos, militante de la Unión Patriótica y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2025 por 18.900.000 pesos.

Daniela Segovia, militante de la Unión Patriótica, mano derecha de la concejala Yudy y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2024 por 50.000.000 de pesos y por 13.300.000 pesos.

Carolina Segovia, hermana de Daniela Segovia, y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2024, con 14.566.666 pesos.

Camilo Pinto, militante de la Unión Patriótica, contratista con la Gobernación de Cundinamarca en 2025 por un valor de 40.000.000 de pesos.

4. Asimismo, de la exconcejala Natalia Moreno, que también fue parte de la lista al Concejo de Gaitán, se desprenden otras figuras de izquierda afines a la actual campaña de este:

Keydy Sofía Martínez, miembro del equipo de Natalia Moreno y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2025 por 24.000.000 de pesos.

David Alejandro Montoya, militante del Polo Democrático y contratista del Concejo de Soacha por 11.250.000 pesos en 2025.

Santiago Rodríguez, excandidato al Concejo de Soacha por el Polo – Pacto histórico.

Daniel Rodríguez, hermano del excandidato al Concejo Santiago Rodríguez y contratista de la Alcaldía de Soacha en 2024 y 2025.

De las 23 personas relacionadas anteriormente, 15 iniciaron la contratación pública a partir del 2024 con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha o el Concejo de Soacha, es decir, que se acomodaron en sus puestos durante el Gobierno del Cambio, sin importar que tanto Perico o Rey constantemente reaccionan en contra de las políticas progresistas del Pacto Histórico y de su líder principal.

Por otra parte, es importante recordar que tanto Soacha como Cundinamarca hacen parte de la Región Metropolitana, modelo asociativo duramente cuestionado por el presidente de la República, lo que no fue impedimento para que Jorge Eliecer Huertas, vicepresidente político de Colombia Humana, se beneficiara siendo contratista de la Gobernación y sin importar que representa al partido del jefe de Estado hiciera pedagogía a favor de la misma. Pero lo curioso es que Heiner Gaitán, ahora en campaña, habla mal de la entidad, luego de que su aliado Huertas la defendía: ¿coherencia?

Soacha lleva varios años de mal gobierno, y los sectores que están llamados a hacer control político, como los concejales del Pacto Histórico y los líderes mencionados anteriormente, callan ante la desidia y optaron por guardar silencio, porque a muchos la derecha les tapó la boca con contratos.

Esta lista pone en evidencia cómo a algunos miembros de la izquierda en Soacha a la hora de hacer alianzas no les importan sus ideales, sino el dinero. Si bien es sabido que todo el mundo necesita trabajar, también es verdad que la dignidad y la coherencia no se negocian, y que no es consecuente que mientras se habla mal en medios y redes de la Alcaldía de Soacha, del Concejo de Soacha y de la Gobernación de Cundinamarca, por debajo de la mesa se sirven como contratistas a los mismos que cuestionan. ¿O es que está bien correr la línea ética con tal de que los del grupo de Heiner Gaitán tengan más de 650.000.000 de pesos en contratos?

Las personas que aparecen en esta lista, quizá no sean los únicos, seguramente más afines a esta candidatura a la Cámara, también han sido beneficiados por la burocracia y el clientelismo de Soacha y Cundinamarca.

