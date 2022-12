 La hija de la ministra Cecilia López detrás de su éxito en Twitter

.Publicidad.

María Claudia Rodríguez, una comunicadora experta en manejo de redes sociales, tiene convencida a su mamá de la importancia especialmente de Twitter como herramienta de comunicación política. Y Cecilia López le ha hecho caso cuando ha estado en la contienda política, como precandidata presidencial y senadora, desde hace 10 años. Pero ahora, como ministra de Agricultura, está más intensa que nunca, trasmitiendo un tono fresco y familiar que la acerca a la gente.

Tiene 200 mil seguidores en Twitter y responde a todos los mensajes pero también a las críticas que recibe ella y el gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que compete al sector rural. ¿Cómo lo logra después de sus intensas jornadas? María Claudia está detrás, impregnando modernidad y un humor contrario a la seriedad que proyecta Cecilia Lopez.,

Por recomendación de su hija María Claudia, se arriesgó a describirse en su perfil como: "Soy una mujer menos brava de lo que me veo en Televisión; pero sobre todo, ¡vieja no, Vintage!", publica su agenda, opina sobre las decisiones tomadas por su jefe el presidente y hasta responde a sus detractores, no tiene reparos en nada. De ahí el éxito con su Twitter, interactivo y dinámico.

María Claudia Rodríguez es editora e investigadora y apoya a su mamá en las publicaciones e informes que presentaba como consultora internacional muy centrada en temas alrededor del trabajo de la mujer, y la mujer rural en América Latina. María Claudia es hija del primer matrimonio de la ministra con Max Rodríguez (q.e.p.d) a quien conoció cuando era una estudiante de economía en la Universidad de Los Andes y él era su profesor.

