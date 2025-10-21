       La guerra soñada por Petro

En el propósito de ser líder de la izquierda universal, Petro no ha parado de buscar confrontación con EE. UU. buscando aprovecharse electoralmente de esa amenaza

A Gustavo Petro poco le interesa el destino de Colombia y el bienestar de sus habitantes. Es amigo de los sátrapas bolivarianos, quienes protegen a los delincuentes y guerrilleros empeñados en destruir nuestra institucionalidad. Me refiero a los chafarotes de Venezuela que robaron al pueblo sus derechos políticos y aplican métodos de crueldad extrema contra sus opositores, al punto de que estos se encuentran maniatados, sin posibilidades de generar dinámicas para recuperar la democracia. Por eso no pasa de ser un cruel chiste la carreta de extrema izquierda según la cual, son los ciudadanos inermes de aquel país quienes deberían derrocar al régimen.

La obsesión ideológica de Petro es tan grande que llegó a la ONU insistiendo en la farsa de que el comunismo libera. Tampoco tuvo problema en aludir con nostalgia a José Stalin, el mayor carnicero de la historia, quien siendo dictador de la Unión Soviética arrebató la vida a más de treinta millones de personas. Según nuestro extraviado líder, Stalin se equivocó por no imponer su sistema “humanitario” sobre el mundo entero.

En el propósito de redimir la humanidad, derrotar al imperialismo, y ser líder de la izquierda universal, Gustavo Francisco no ha parado de buscar la confrontación con los Estados Unidos, nación a la que dedica insultos continuados mientras hace combo con sus enemigos. Esto sin contar el incumplimiento de los acuerdos sobre extradición entre los dos países y la pasividad ante el incremento de los cultivos malditos. Una circunstancia que nos ha convertido en primer productor mundial del alcaloide y principal proveedor de la droga traficada por Venezuela, Ecuador y Centro América.

Según parece el presidente sueña con que la confrontación mencionada trascienda las palabras y pase a los hechos. No se trata de otro síntoma de su autismo, de su incapacidad para registrar la realidad. Más bien tendría el propósito de jugarse todo para salvar la camarilla chavista, con la que comparte ideología e intereses. Al respecto se debe considerar que Petro conoce de guerras irregulares y sabe que Estados Unidos a pesar de sus inmensos recursos, tendría que pensarlo dos veces si la confrontación implicase un teatro de guerra amplio como el de Colombia y Venezuela.

Pero nuestro gobernante no da puntada sin dedal, y a estas alturas corresponde recordar que hace meses formalizó un convenio que crea la “Zona de paz, unión y desarrollo binacional” con Venezuela. Este convenio según Maduro, hace posible materializar planes de unión política y la permanente coordinación militar y policial. En resumen, estamos vinculados a un acuerdo castrense y de defensa con un nación a la que Estados Unidos nuestro aliado histórico, socio comercial y principal potencia militar del planeta, considera enemigo.

Petro, Indiferente al escalamiento que podría acontecer, ya está camino de victimizarse y mover al pueblo

Siendo este el panorama el domingo Donald Trump respondió al desafío retirando ayudas y haciendo advertencias. Por su parte Petro, Indiferente al escalamiento que podría acontecer, ya está camino de victimizarse, mover pueblo, aprovecharse electoralmente de la amenaza que él se ha esmerado en provocar.

La velada amenaza del mandatario gringo incluye la aplicación de aranceles exorbitantes. Esta medida golpearía nuestras exportaciones al mercado norte americano, generando una crisis cambiaria con efectos impredecibles sobre el costo de los alimentos importados.

Pero como el presidente del Pacto Histórico siente herido su ego soberano, es gallito fino y le gusta la camorra, contesta sin considerar los intereses del país. Así pone en vilo lo que queda del Tratado de Libre Comercio, TLC, haciéndolo depender de su voluntad omnímoda. Afirma generoso que se han mantenido algunas cláusulas del tratado “porque se nos ha dado la gana”.

¿Poner el ego y los intereses de Venezuela por encima de lo que conviene a Colombia, llevarnos a un conflicto internacional innecesario, no es acaso traición a la Patria? ¿Será que el Congreso, la Comisión de Acusación y las Altas Cortes lo entienden y actúan antes de que sea tarde?

