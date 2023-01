Miss Universo la cotizó: la guerra que se viene entre Caracol y RCN por María Fernanda Aristizábal

.Publicidad.

Después de su pasó por el Miss Universo, donde conquistó a muchas personas del mundo, María Fernanda Aristizábal ahora se enfoca en sus próximos proyectos. La Señorita Colombia a través de su Instagram despidió la etapa de los reinados y reveló cuales son sus planes para el futuro.

El sábado 14 de enero se llevó a cabo el Miss Universo en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde a pesar de ser una de las favoritas esto solo le a la quindiana para lograr la posición 16 del certamen.

Con una publicación de una foto suya luciendo su traje de gala y pasarela en traje de baño, María Fernanda Aristizábal agradeció por haber podido representar a Colombia en el concurso de belleza y se despidió del sueño de darle al país una tercera corona de Miss Universo.

“Mi mayor anhelo era hacer una representación digna para mi país, lograr que el nombre de Colombia resonara con fuerza y lo hicimos, juntos dejamos huella, mostramos ante el universo que somos un país alegre, unido y que cuando lo queremos nos alineamos para hacernos sentir (...) Esta experiencia queda en mi biblioteca mental como una de las mejores, porque no la viví sola, la viví con ustedes durante 12 días de absoluta entrega, convicción y pasión” escribió en la descripción del carrusel de fotos.

Posteriormente, en un ‘en vivo’ que realizó y guardó en su perfil, la Señorita Colombia contó cómo vivió la experiencia del Miss Universo además de revelar sus planes para el futuro. “En este preciso momento sólo estoy pensando en tomarme un pequeño descanso (...) Sé que necesito reconectarme con mi ser interior después de este proceso” comentó Aristizábal como meta a corto plazo.

En cuanto a sus planes para los próximos meses y a qué dedicará comentó “Volveré a Colombia y seguiré con mi vida (...) Voy a seguir con mi vida en cuanto a mi carrera profesional, quiero comenzar a ejercer como comunicadora social. Voy a iniciar un curso de actuación, porque también quiero incursionar un poco en este medio”.

Posteriormente, María Fernanda Aristizábal en cuanto a su participación en el certamen de belleza señaló que la emoción la inundaba “Ustedes no saben lo que vibré en ese escenario, lo que sentí. Cómo cada vez que salía se me ponía la piel de gallina de gritar Colombia. Yo decía: ‘No puedo creer que este representando a mi país aquí, en Miss Universo, después de tanto tiempo que me lo soñé’. Eso es lo que más me queda en la mente”.

Finalizó, diciendo que no cambiaría nada de su proceso en Miss Universo, además señaló que entabló muy buenas relaciones con las otras representantes y que seguramente seguiría en contacto con ellas además de señalar que si pudiese repetir la experiencia de ser parte de este concurso lo haría.

