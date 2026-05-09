- La guerra por el cliente 'premium': ¿Cómo se gana el pulso en las vitrinas más exclusivas de Colombia?

En el hermético y sofisticado mundo de los vehículos de alta gama en Colombia, mantenerse en la cima no es una cuestión de suerte, sino de una resistencia casi atlética. Mientras el sector automotriz nacional intenta sacudirse la modorra de un mercado que ha castigado las ventas en los últimos años, una batalla silenciosa se libra en las vitrinas del norte de Bogotá y las principales capitales. No se trata solo de quién vende más unidades, sino de quién logra que el cliente, cada vez más esquivo y exigente, se sienta en una burbuja de exclusividad que justifique facturas de varios cientos de millones de pesos.

Este tablero de ajedrez está dominado por tres o cuatro nombres que dictan las reglas. Por un lado, el universo de la estrella plateada ha visto cómo Automercol consolida una gestión de alto estándar, logrando por cuarto año consecutivo el reconocimiento como Dealer of the Year de Mercedes-Benz. Con una trayectoria de 75 años, este concesionario logró comercializar más de 600 unidades durante el 2025 , una cifra que en el segmento de lujo equivale a una proeza logística y comercial en tiempos de incertidumbre económica.

Los pesos pesados del asfalto premium

Pero el asfalto colombiano no tiene un solo dueño. En el mismo bando de Mercedes-Benz, Motorysa mantiene un pulso histórico, apostando por una expansión agresiva y una transición hacia modelos híbridos que buscan seducir a un comprador más joven y consciente del entorno. La competencia es un espejo de lo que ocurre con Autogermana, el representante de BMW, que ha sabido democratizar el acceso al lujo mediante planes de financiación creativos y una red de talleres que es, para muchos, el estándar de oro en posventa en el país.

El mercado se ha fragmentado y especializado tanto que ya no basta con tener el mejor carro en la vitrina. Grupos como Movelit —al que pertenece Automercol— y otros competidores de la talla de Los Coches (con su fuerte apuesta por Volvo y Audi), han entendido que la "Mejor Experiencia del Cliente" es hoy el activo más valioso de la compañía. En un entorno donde el dólar y las tasas de interés mantienen a los gerentes en vilo, la fidelidad se compra con un servicio técnico impecable y una atención personalizada que haga olvidar al cliente el costo del arancel.

La receta de la supervivencia en el lujo

¿Qué hace que un comprador prefiera una vitrina sobre otra cuando el producto es, esencialmente, la misma ingeniería de punta? La respuesta parece estar en la adaptación dinámica. Carlos Montoya, presidente de Movelit, y los líderes de las grandes redes de distribución nacional, coinciden en que el éxito actual es el resultado de una estrategia donde el cliente es el centro de todas las decisiones empresariales. Ya no es una transacción; es una relación a largo plazo que incluye disponibilidad inmediata de repuestos y un soporte técnico que no falle.

La industria automotriz en Colombia está en una fase de mutación profunda. Ya no basta con tener una vitrina lujosa en la calle 127 de Bogotá o en la avenida El Poblado en Medellín. El liderazgo hoy se mide en la capacidad de ofrecer un "factor sorpresa" que blinde la confianza del usuario. Mientras unos celebran hitos de ventas y premios a la excelencia, en el retrovisor ya se ven las luces de una competencia que no piensa levantar el pie del acelerador, obligando a todo el sector a evolucionar hacia un estándar de excelencia que el mercado colombiano, cada vez más maduro, ya no negocia.

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