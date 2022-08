La guerra en Ucrania, ¿un tiro en el pie de quién?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Lo que se define no es si militarmente Rusia derrota a Ucrania o si ésta expulsa a los invasores, sino las consecuencias para esas potencias y cómo se realinearan

En anterior artículo (las2orillas, julio 27, 2022) señalé que el contexto real de la guerra en Ucrania es la continuación de la confrontación geopolítica de la guerra fría entre ‘Occidente’ (los Estados Unidos y Europa-OTAN) y el ‘Imperio Ruso’ (desde la Unión Sovietica hasta Putin). Mirar hacia el pasado y los antecedentes permiten entender cual es la realidad de ese conflicto. Pero igual y más importante es que permite vislumbrar lo que puede desarrollarse como futuro.

El fin de la bipolaridad dejó como resultado un superpoder en el planeta. Por lo menos así lo creyeron y lo ejercieron quienes asumieron que en verdad habíamos llegado al ‘fin de la historia’, en el cual todas las naciones inevitablemente convergirían hacia el modelo de perfección democrático capitalista.

Bajo esa posición hegemónica se trasmitió a las guerras en las cuales se pretendió imponer por la fuerza esa opción. Ya fuera en America Latina respaldando o tumbando dictaduras, en África apoyando ‘guerras de liberación’, en el Sureste Asiático, en las ‘primaveras árabes’, o más recientemente en las ‘revoluciones de colores’ de las antiguas Repúblicas Soviéticas, esos intentos no han dejado más que fracasos tanto militares como políticos con países devastados y gobiernos antagonizados hacia esa potencia.

Hoy esa hegemonía no existe y en términos geopolíticos son polos de poder Estados Unidos, Europa Occidental o la Unión Europea, China y una Rusia que intenta resucitar.

La ‘operación especial’ de Putin le resultó ‘un tiro en el pie’ en cuanto al tiempo que esperaba, aunque probablemente sí logre el resultado buscado de un compromiso de no expansión de la OTAN. La guerra, como todas, despertó un fervor patriótico que refuerza su poder y mientras él gobierne no habrá salida que no incluya eso.

Pero más tiro en el pie ha sido para Estados Unidos y la Unión Europea.

Después de Trump y la polarización que ha producido, se ha consolidado una debilidad en el sistema político americano que, con la crisis económica que se prevé, impide a ese país ejercer de líder del mundo como antes. La repercusión del las alzas de la gasolina y de los alimentos en el diario vivir impacta más a los ciudadanos que las imágenes de los ‘horrores’ de los bombardeos en un conflicto que no tiene que ver con ellos. Nada ha ganado ni parece que ganará Estados Unidos en esa guerra.

Y peor le ha ido a la Unión Europea donde el debilitamiento del euro y el racionamiento acordado para afrontar el invierno hacen sentir de verdad el efecto de la guerra. El aparente fortalecimiento de la OTAN se acompaña de tensiones internas que tienden a debilitar la integración alrededor de una política unificada para actuar como actor geopolítico de peso, quedando solo como apéndice de los americanos.

Y actores que no tenían un papel importante adquieren protagonismo en este nuevo orden. Taiwán como productor de los microchips sin los cuales se paralizaría el mundo; y Venezuela con las reservas de hidrocarburos más grandes del planeta. Y de paso Colombia con su radical cambio de orientación política puede ser eventualmente ser determinante en un nuevo bloque Latinoamericano.

La guerra en Ucrania será definitiva para el reordenamiento alrededor de estas nuevas circunstancias. Lo que se define no es si militarmente Rusia derrota a Ucrania o si ésta expulsa a los invasores, sino qué consecuencias trae para esas potencias y como se realinearan alrededor del final de esta confrontación.

Para Rusia, del resultado dependerá la reivindicación y reconocimiento de su condición como potencia mundial. China parece emergerá como el gran ganador, no solo por la forma como serán afectadas esas otras potencias mientras ella expande su influencia en los espacios donde esas no pueden ejercer la suya, sino porque le corresponde en alguna forma el papel de árbitro para definir hacia dónde se inclinará la balanza.

En el nuevo orden Estados Unidos será un actor con menos poder y menos importancia.

De hecho la forma en que se alinean otros actores dentro del rol que antes tenían dan ya algunas muestras de eso.

El intento de Biden de subsanar los déficits de petróleo o su alza pretendiendo que Arabia Saudita aumentara su producción encontró como respuesta que solo podría hacerlo dentro del consenso de la OPEP+, es decir, como el + es la inclusión de Rusia, que no colaboraba, lo cual obligó a autorizar el levantamiento del embargo sobre el petróleo venezolano.

Turquía, que había sido el último y más difícil miembro para el ingreso a la OTAN, acaba de firmar un tratado de colaboración con Putin para buscar soluciones a la salida de alimentos de la zona de conflicto.

Y sobre todo en los BRICS ( Brasil, Rusia, India, China y Surafrica) que componen el 50% de la población mundial -y que en la medida que formalicen esa unión será indudablemente el bloque Geopolítico y de poder más grande- han evitado la división, no participando de las sanciones y embargos liderados por Estados Unidos contra cualquiera de ellos.