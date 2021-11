La gratitud de los jugadores brasileños por Rueda que no tienen en Colombia

.Publicidad.

En Brasil tienen pleno conocimiento de quien es Reinaldo Rueda, su trabajo y su estilo de juego. Duró menos de seis meses como entrenador del Flamengo, donde logró el subcampeonato de la copa de Brasil 2017 y también de la Copa Sudamericana de ese año que perdió contra Independiente de Argentina. Esto fue un hito ya que cortó una mala racha de 16 años del equipo sin llegar a finales internacionales, pero más que eso quedó en el recuerdo de varios jugadores que entrenó durante su corta aventura en Brasil.

Dos de ellos actualmente son estrellas en Europa y jugaron contra Colombia: Vinicius y Lucas Paquetá. Rueda fue parte fundamental para que sean lo que soy hoy en día al darles la confianza para jugar y ser titulares pese a su juventud de aquel entonces. Cuatro años después, Vinicius se mostró agradecido tras el partido por lo que Rueda representó para él en aquel entonces. "Siempre es especial encontrar personas que aportaron en mi vida. Principalmente en mi inicio de carrera, que tienes que desarrollarte lo más rápido posible y con la presión, siempre me ayudó, siempre habló conmigo, no solo hoy que nos enfrentamos. Siempre me manda mensajes de cariño para que yo siga teniendo buenos partidos", dijo el hoy extremo del Real Madrid.

Paquetá, quien marcó el gol de la victoria, también tuvo palabras muy especiales para el técnico colombiano antes del partido. El talentoso volante dijo que "Fue un tipo que cambió mi vida. Me puso a jugar, apostó por mí y le agradezco mucho esa oportunidad".

Ese aprecio que tanto le tienen al vallecaucano en Brasil le ha faltado a muchos en Colombia, que no hacen más que pedir ya la salida del técnico y decir que no ha servido para nada. Por lo menos él logró enderezar un poco el torcido camino al mundial que había bajo el mando de Carlos Queiroz.

