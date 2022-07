La furia de Gio Moreno con los Ardila Lulle: “Yo no estaba en el club más grande de Colombia”

.Publicidad.

Nunca antes se había visto un desacuerdo tal, entre la hinchada y los dueños de Atlético Nacional, como el que se vivió con la salida de Giovanni Moreno. Al jugador nacido en Segovia, Antioquia, no le renovaron el contrato y los rumores indican que fue por las declaraciones que dio posterior al partido de la final, en la que habló del sueldo del arriero Herrera.

A dicha situación y tras la confirmación de su desvinculación, el mismo jugador salió a dar sus declaraciones en una entrevista con Andrés Felipe Muñoz, líder de "Los del sur", y no se guardó nada. Arremetió contra las directivas verdolagas, y aseguró que Nacional parece más una empresa con intereses que un club de fútbol. Sentenció que jamás pensó que lo fueran a censurar, ni que su salida se diera por algo alejado de lo deportivo.

📹 "Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, yo no estaba jugando en el club más grande de Colombia, yo estaba jugando en una empresa": Gio Moreno en el Live de @pipe3dc pic.twitter.com/7CZS5FGuMx — DATOS NACIONAL ⭐1⃣7⃣ (@datosnacional) July 10, 2022

“Yo no sé si allá hay que poner un manual de qué es lo que tenés que decir, porque es una empresa, porque no parece un equipo de fútbol. A mí me están tratando en Nacional como si fuera una empresa. Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, yo no estaba en el club más grande de Colombia. Yo estaba jugando era en una empresa” fueron sus palabras.

Por el momento, Moreno está en busca de algún equipo que lo quiera en sus filas, siendo el más interesado el Junior de Barranquilla con el que podría firmar en los próximos días. Mientras tanto, los fanáticos verdolagas muestran todo su apoyo al jugador, y les parece inaudito lo hecho por Antonio José Ardila y la presidencia del equipo.

El Gio Moreno de la gente , el gio humilde , el Gio de mi Verde; está hinchada jamás te olvidará. pic.twitter.com/BPrJCXqo3X — Atlético Nacional (@NacionaI) July 11, 2022

