Se retuerce Fuad Char: La lección que le dieron los fanáticos del Cúcuta a la “mejor hinchada del país”

La relación entre el Junior de Barranquilla y su hinchada parece estar más quebrada que nunca. Así lo demostró la cantidad de abonados que llevan hasta el momento, y que no ha logrado superar las 10 mil, un número que para la cantidad de fanáticos que tiene el equipo tiburón parece muy poca.

Y es que este problema con los abonos no es nuevo, en el inicio del semestre pasado también pasó lo mismo y al final la venta de boletería no fue tan exitosa como se esperaba, tuvieron que pasar varias semanas para completar la meta y equipos como Nacional o Millonarios los superaron notablemente. La cuestión es que para este nuevo inicio de liga, el conjunto barranquillero también está superando en abonos por un equipo de la B. De no creer.

El hijo pródigo del fútbol nacional, el Cúcuta Deportivo, ya confirmó más de 15 mil abonados para el inicio de la Primera B Nacional, y muchos aseguran que hasta el equipo motilón tiene mejor fanaticada que el Junior, puesto que ni siquiera el hecho de que la Superintendencia lo borrara del mapa, hizo que sus hinchas dejaran de apoyarlo.

Cucuta lleva 15 mil abonados para la B, tú prefieres criticar via twitter y creer que Junior debió regalar o fiar a Bora, cuéntame más a ver.. #DateCuentaBroki. — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) July 5, 2022

Habrá que esperar si los fanáticos del Junior se despiertan y le echan una mano a Fuad Char. Es inaudito que siempre se jacten de ser la mejor hinchada del país, pero en el momento que tiene que demostrarlo desaparezcan irresponsablemente.

Ya casi llegan a la meta, mucho ánimo @JuniorClubSA pic.twitter.com/kCVVFScp4X — 𝑨𝒍𝒆𝒋𝒐 𝑨𝒍𝒛𝒂𝒕𝒆 (@AlejoAU1947) July 5, 2022