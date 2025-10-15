La frenética obsesión de Trump con los indocumentados tiene a 2 millones de neoyorquinos aguantando hambre

El recorte de ayudas y la persecución a indocumentados bajo Trump auguran un invierno de hambre en Nueva York y otras ciudades del país

Por: Elizabeth Mora-Mass |

octubre 15, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las órdenes ejecutivas de Donald Trump no solo han puesto a las despensas comunales en una alerta permanente, sino que vaticinan que el que está llegando será un invierno dónde en muchos hogares faltarán los alimentos, especialmente entre las familias indocumentadas.

Desde su llegada, Trump cambió el panorama económico de Estados Unidos, con la imposición de nuevos aranceles, los cuales han aumentado el costo de los alimentos y la persecución implacable contra los indocumentados de toda la nación.

Además, canceló los fondos federales de alimentos para personas indocumentadas, con lo cual casi dos millones de neoyorquinos perdieron el derecho a los subsidios alimenticios.

Por lo anterior, más de 400 despensas comunales de la Gran Manzana están muy preocupadas por la crítica situación que encaran miles de familias que, en el pasado, recibían subsidios de alimentos, los cuales han sido cancelados.

“Nosotros estamos consternados con la situación”, afirmó Davon Rusell, quien preside la organización Mujeres, Vivienda y Desarrollo Económico, en el Bronx.

Por su parte, Greg Silverman, el director ejecutivo de la Campaña del Oeste Contra el Hambre, opinó que le parece “inconcebible que el hambre acecha a casi dos millones de neoyorquinos”.

“Nosotros todavía estamos desconcertados con el gran número de programas que están en peligro de desaparecer”, expresó Kieran Harrington de Riseboro, una institución benéfica de Brooklyn.

“Estamos peor que en la pandemia. Nos estamos quedando sin a quién recurrir para conseguir alimentos y el invierno se acerca”, aseveró Pedro Rodríguez, de La Jornada, en Queens.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.