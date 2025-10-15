La Bienal volvió a Bogotá una vitrina de arte a cielo abierto donde la creatividad se une con la sostenibilidad

La Bienal BOG25 convierte las calles de Bogotá en un espacio donde el arte invita a repensar la sustentabilidad y el papel ciudadano en la transformación urbana

Por: ESTEBAN CORREA GARCÍA |

octubre 15, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Bogotá no solo respira, sino que vive y se transforma a través del arte. La Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25, nos ofrece una mirada necesaria y refrescante sobre cómo la creatividad puede ser una herramienta para la sustentabilidad. Lejos de los museos tradicionales, esta exposición invita a la calle a ser el lienzo y a los ciudadanos, los espectadores y protagonistas de un diálogo urgente.

La propuesta de BOG25 va más allá del reciclaje. Artistas y colectivos nos demuestran que la sustentabilidad es una actitud. Desde el colectivo Consejo Ancestral Hillka Yaku, que nos confronta con la denuncia "Siempre Cauca, Nunca Incauca", mostrando que la justicia ambiental es la base de todo futuro sostenible, hasta la obra de Pia Camil, que reconfigura las narrativas de la ropa de segunda mano. Sus instalaciones, hechas de camisetas de mercados populares, nos recuerdan que la vida de un objeto no termina cuando lo desechamos, sino que puede convertirse en un vehículo para reflexionar sobre el consumo y la migración.

Asimismo, la Fundación Amor Real nos muestra que la sustentabilidad más profunda es el cuidado de las personas. Su proyecto de bordado colectivo en pleno centro de la ciudad es una metáfora poderosa de cómo se pueden tejer comunidades y sanar heridas. Finalmente, la obra de Eva Fàbregas y el Pabellón Las Nieves nos invitan a reconectar con lo esencial, con los materiales naturales y con la memoria de la ciudad, demostrando que lo más valioso a menudo se encuentra en lo más simple y efímero.

Este documental de arte es una invitación a abrir los ojos y ver la ciudad con una nueva lente. No se trata solo de obras para admirar, sino de provocaciones para pensar y actuar. Te invitamos a ver el documental completo, donde el arte se convierte en un espejo de nuestra realidad, retándonos a imaginar una ciudad más justa, consciente y sostenible.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.