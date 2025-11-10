La fractura de Kevin Mier reaviva el debate sobre prohibir los peligrosos planchones

El planchón peligroso sigue cobrando víctimas en el fútbol. Tras la grave lesión de Kevin Mier, surge el llamado a la FIFA para prohibir esa práctica letal

Por: CÉSAR CURVELO |

noviembre 10, 2025

¡Cuántos patadones por planchones peligrosos —desde atrás, de lado o incluso de frente— recibieron glorias del fútbol como Pelé, Maradona, Cruyff y tantos otros connotados delanteros! Muchos salieron, y siguen saliendo, con lesiones que los retiran de las canchas por buen tiempo.

Recién, Kevin Mier, portero del Cruz Azul mexicano y varias veces internacional con nuestra Selección Colombia, sufrió fractura de tibia luego de una alevosa entrada en planchón por parte de Adalberto Carrasquilla, jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Creo que se debe promover, ante los directivos de la FIFA, la prohibición del planchón peligroso, es decir, aquel con premeditación y los tachones por delante, pues ha dejado lesionado de gravedad a más de uno, ya sea delantero, medio, defensa o guardameta, como en este caso.

La fuerza ejercida con las piernas por delante es realmente tremenda, y a veces poco puede hacer el afectado, dada la rapidez de la jugada.

Hay una barrida de césped artística, como la que hizo Lucho Díaz instantes antes de marcar el fabuloso golazo —seguramente nominado al premio Puskas— frente al Unión Berlín, el pasado 10 de noviembre en la Bundesliga.

Por cierto, cabe anotar que luego, en ese mismo partido de visitante del Bayern München (así suena en alemán el nombre que la RAE castellaniza como “Múnich”), el mismo Luis Díaz fue expulsado tras lanzarse en planchón por detrás sobre el delantero Achraf Hakimi.

Por eso, cabe un llamamiento a jugadores influyentes, comentaristas deportivos, directivos de clubes y técnicos conscientes para que consideren viable esta propuesta, que daría un respiro a todos los protagonistas de esta pasión mundial llamada fútbol.

