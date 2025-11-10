El show de los tres candidatos perdedores que hacen de todo con tal de no aceptar la derrota

Tres campañas, un mismo error: Quintero, Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño muestran que, en política, cuando se pierde el control, también se pierde el rumbo

Por: Fernando Álvarez |

noviembre 10, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las elecciones en Colombia están diseñadas para que los candidatos saquen lo mejor de sí, pero desafortunadamente, en ocasiones, terminan sacando lo peor de cada uno, sobre todo cuando sienten que van perdiendo. Hoy hay tres claros ejemplos de candidaturas que han terminado pateando la lonchera: Daniel Quintero, Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño.

Daniel Quintero, al ver que la consulta del Pacto Histórico se inclinaba a favor de Iván Cepeda, decidió jugar a tres bandas y decir que se había inscrito “sin querer queriendo” cuando ya estaba en el tarjetón.

Vicky Dávila, que apenas Abelardo de la Espriella comenzó a destellar, se sintió amenazada y optó por el golpe bajo contra el nuevo fenómeno en redes. Y Miguel Uribe Londoño, que aterrizó forzosamente en la consulta interna del Centro Democrático tras el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay, habría intentado comprar la firma encuestadora escogida para zanjar la disputa interna.

El caso de Quintero refleja que es un protagonista en política sin agüero y sin escrúpulos.

Apostó a ser más petrista que Petro y hasta se fue a clavar la bandera del Chimborazo en la frontera, pero no contaba con que las huestes mamertas fieles al presidente prefieren al más radical y no al más espectacular.

Y como la campaña de Cepeda se centró en “meter preso al expresidente Álvaro Uribe”, la extrema izquierda, movida más por pasiones que por símbolos, lo desplazó en favoritismo. Quintero, en su intento por llegar a la segunda consulta, terminó dando toda clase de volteretas, y es posible que se haya quedado sin el pan y sin el queso, pues la Registraduría podría no permitir su inscripción independiente por haber jugado al “listillo”.

El caso de Vicky Dávila muestra que no está a la altura por deficiencias conceptuales que suple con arrogancia temperamental. Emprenderla contra De la Espriella como si fuera su principal enemigo, por celos, la ha desdibujado frente a la derecha y el centro derecha, sectores que ven en Petro al adversario a derrotar.

Muchos esperaban más grandeza de quien había despertado simpatías por su franqueza y arrojo.

Hoy, su credibilidad periodística empieza a verse afectada, pues se ha dedicado más a hacer insinuaciones deductivas y manejar datos sin pruebas sólidas que a sustentar sus acusaciones contra su competidor. Los que la veían como una opción contra la corrupción y el autoritarismo petrista, hoy la perciben como un riesgo para gobernar por su falta de control emocional y de visión de estadista.

Pero quizás el caso más lamentable es el de Miguel Uribe Londoño, quien ha mostrado un estilo que recuerda las peores prácticas de la vieja politiquería. Arrancó mal al pretender heredar el legado de su hijo asesinado, algo que no fue bien visto, pues su presencia en campaña era más económica que política: protagonizaba las costosas vallas y propagandas. En lugar de apoyar a una de las tres candidatas mujeres del partido, se trenzó en una disputa familiar con la viuda, aprovechando que compartían nombre para sacar ventaja del efecto recordación.

Luego vino la pésima idea de tratar de enlodar a María Fernanda Cabal con una supuesta amenaza en la que habrían involucrado a María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, y a publicistas venezolanos bajo la dirección de Lester Toledo. El favoritismo de Cabal atormentó a Uribe Londoño al punto de que, una vez definida la firma encuestadora del Centro Democrático, intentó contactar a la firma Atlas Intel por medio de un intermediario para contratar sus servicios por aparte.

Ante la negativa de la firma brasileña y al saber que Cabal lideraba en encuestas, propuso que se incluyeran otras firmas colombianas, como si con ellas fuera más fácil torcer los datos. Esta actitud ha puesto en duda incluso la primera encuesta en la que Uribe Londoño aparece liderando.

El hecho es que los malos perdedores anticiparon su derrota. Y aunque en política todo puede pasar, recuperar lo perdido les quedará cuesta arriba. La lógica del electorado colombiano dicta que el mejor jefe de campaña es la saña del contrario: quien se desespera, pierde; quien recibe los golpes bajos, suma.

Hoy, la campaña de Vicky contra Abelardo le resta puntos a ella y se los suma a él.

Y el juego sucio de Miguel Uribe contra María Fernanda Cabal termina fortaleciendo a la senadora más opcionada del partido.

Por el lado del centro, Sergio Fajardo parece haber decidido hacer mutis por el foro, esperando que la polarización entre petristas y uribistas atraiga votantes al medio. Pero puede estar olvidando que, en medio de fuerzas centrífugas opuestas, el centro puede licuarse.

Juan Manuel Galán, que comenzó mal al lanzar su campaña presidencial mientras su hermano era alcalde, empieza a dar patadas de ahogado, ofreciendo cabezas de lista a quien esté de moda. Primero se la ofreció a Alejandro Gaviria, quien le dijo “no, gracias, prefiero vivir”.

Luego intentó con el jurista Mauricio Gaona, hijo del magistrado inmolado Manuel Gaona Cruz, por su reciente visibilidad mediática. Pero Gaona es un hombre serio y le respondió, palabras más palabras menos: “zapatero, a tus zapatos.” Las apuestas desesperadas de Galán lo meten así en la lista de los que pierden por anticipado por no saber perder.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.