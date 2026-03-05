La fórmula que encontraron en dos pueblos del Tolima para atender a la gente de las zonas donde nadie llega

En Icononzo y Chaparral, la academia y la comunidad gestaron "Salud rural para la paz", un modelo que rompe el centralismo para llevar salud a donde nadie llega

En los municipios de Icononzo y Chaparral, en el sur del Tolima, la Universidad de La Sabana, el Unisabana Hub, la Universidad del Tolima, con el apoyo del Minciencias y recursos de Sistema General del Regalías (SGR), gestaron un modelo innovador de salud rural construido desde el territorio y con la comunidad como protagonista.

La iniciativa, que recibe el nombre de “Salud rural para la paz”, busca dar respuesta a los desafíos que enfrenta más del 30% del territorio colombiano, compuesto por zonas rurales y rurales dispersas, donde las comunidades a menudo se encuentran a más de ocho horas de los centros de atención y sufren los rezagos del conflicto armado.

Para lograrlo, el proyecto caracterizó las inequidades territoriales en salud en zonas rurales y dispersas. Además identificó problemáticas constantes como lo son la fragmentación institucional, el déficit de talento humano, la baja participación comunitaria, la ausencia de políticas públicas acordes con la realidad de las comunidades y la gestión institucional, (esta último concepto entendido bajo la premisa de que la salud no depende solo de hospitales o médicos, sino de la interacción entre factores individuales como hábitos, autocuidado, condiciones sociales y comunitarias e infraestructura y servicios (centros de salud, transporte, tecnología).

¿Cómo lo lograron?

En 2012 se estableció un primer vínculo académico con el doctor Roger Strasser en Ontario, Canadá. Posteriormente la relación que se fortaleció en 2017 cuando invitó al equipo colombiano a vincularse a la iniciativa internacional Making It Work, un modelo desarrollado por Canadá, Escocia, Noruega, Suecia e Islandia para fortalecer la salud rural mediante la atracción y permanencia de talento humano en territorios apartados.

En el contexto del Acuerdo de Paz en Colombia —del cual el gobierno noruego fue garante— se abrieron recursos semilla para apoyar proyectos en atención primaria, lo que permitió articular esta experiencia internacional con las necesidades del país. A partir de ese momento, se inició una colaboración formal con el Centro Noruego de Medicina Rural de la Universidad del Ártico de Noruega, consolidada con la visita de una delegación en 2018.

Icononzo y Chaparral, fueron las dos regiones en donde el equipo se volcó a trabajar con las comunidades. Entre las razones para llegar a estos territorios los investigadores identificaron su alta población rural, las características diferentes en tamaño, ubicación, dinámica territorial, el impacto que ambos han tenido por el conflicto armado, lo que permitiría extrapolar los resultados a logros municipios rurales de Colombia.

La iniciativa, fundamentó su desarrollo en la combinación de cinco enfoques conceptuales diseñados para cerrar las brechas de salud en las zonas rurales de Colombia: The Network, Making It Work, Investigación acción participativa, Innovación para la transformación social y Ecología de la salud, configurando lo que el equipo denomina un modelo “orgánico”, basado en relaciones de confianza y construcción colectiva.

Así, por medio de un trabajo conocido desde la academia como “cualitativo o mixto”, pudieron llegar a un resultado transversal: la salud en territorios rurales es un dispositivo de reconstrucción de confianza.

“Necesitamos un modelo que se acomode a las necesidades de las poblaciones, no que las poblaciones se acomoden al modelo”, explica el médico pediatra Francisco Lamus, investigador principal del proyecto y docente del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Universidad de La Sabana.

En ese orden de ideas, los investigadores identificaron que la salud rural no se resuelve únicamente con infraestructura ni afiliación al sistema, sino con permanencia del talento humano en el sistema rural, articulación con el capital social comunitario, reducción de barreras administrativas, formación del personal y de las comunidades en el territorio y con un modelo flexible adaptados al territorio que no replique modelos urbanos, pues conocer una comunidad rural no implica conocerlas todas.

Herramientas para las comunidades

Uno de los mayores legados del proyecto es la producción de tres estrategias educativas virtuales de 120 horas cada una, con cinco unidades independientes, diseñadas para:

Gestión de iniciativas comunitarias.

Cuidado de la salud y uso adecuado de servicios.

Fortalecimiento del talento humano en salud.

Cada unidad puede utilizarse de forma autónoma, permitiendo a las comunidades trabajar temas específicos como liderazgo o comunicación compasiva sin necesidad de completar todo el curso.

Además, se creó una página web con módulos de alfabetización digital y autocuidado, y un chatbot llamado “Flor”, que orienta a los usuarios sobre rutas de atención, derechos en salud y trámites como la asignación de citas. Estas herramientas benefician tanto a usuarios como al personal de salud, que también forma parte de la comunidad.

“Este proyecto demuestra que la salud rural es un tema central para el desarrollo territorial, la construcción de Paz y en el que hay que aprovechar la medicina socialmente comprometida, para formar talento humano sensible y con responsabilidad académica y ética. Asimismo, evidencia en papel de la universidad como articuladora de comunidades, instituciones de salud, sector público y cooperación internacional. La investigación no se quedó en publicaciones, generó capacidades y propuestas concretas para la política pública”, señala el decano de Medicina de la Universidad de La Sabana, Álvaro Romero.

El modelo desarrollado en Icononzo y Chaparral demuestra que cuando la academia, las instituciones y las comunidades trabajan juntas, es posible transformar la relación entre el sistema de salud y la vida cotidiana de las personas.

Hoy, más que un proyecto, esta iniciativa se consolida como una experiencia transferible para otros territorios del país, reafirmando que la salud rural no puede seguir siendo periférica y seguirse tratando desde el centralismo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..