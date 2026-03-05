- La crónica de un fraude electoral anunciado que nadie en el poder quiere impedir

¿Voluntad política o formalismo? Un llamado urgente a la Fiscalía y la Procuraduría para quebrar el círculo de corrupción que secuestra las elecciones

Así como en “Crónica de una Muerte Anunciada”, todos en “La Otra Orilla de Macondo” daban por cierta la muerte de Santiago Nasar, hoy en Colombia damos también por cierto que, en las próximas elecciones, se impondrán con holgadas mayorías, las maquinarias de poder de los clanes regionales, bajo absoluta impunidad.

Pese a que todos en “La Otra Orilla de Macondo” saben quiénes integran dichos clanes, quiénes son sus candidatos a Congreso, cuáles son sus practicas antes, durante y después de las elecciones; las instituciones no intervienen para impedir su actuar delictivo.

Normalizaron la forma como los clanes políticos se hacen al control no solo de Alcaldías y Gobernaciones, sino de las mayorías aplastantes en los Concejos Municipales, Asambleas Departamentales, Juntas Directivas de Universidades Públicas, Corporaciones Regionales. Todo lo que les represente enriquecimiento. Lo más grave es que esos mismos clanes logran sin pudor designar a contralores Departamentales y Municipales, así como a personeros Municipales, garantizando su inmunidad perpetua.

Como consecuencia, el Congreso estará nuevamente conformado, en su mayoría, por personajes poco cualificados, impuestos por clanes regionales, lo cual impedirá cambios profundos en beneficio de la nación y en detrimento de un gobierno nacional que termina también sometido y pactando con esos cuestionados clanes para intentar garantizar mayorías.

Para quienes nos resistimos a normalizar y convivir con esa realidad putrefacta, el escenario no puede ser peor. Pero, para quienes habitan en esos territorios no ha quedado alternativa distinta a la de aprender a convivir y subsistir con esas estructuras de poder regional, producto de la marginación de que fueron objeto desde lo nacional y exclusión de un progresismo sectario y desorganizado,

Esta dualidad de visiones se hace evidente cuando el presidente Gustavo Petro denuncia la forma miserable en la que en el municipio de Aguachica candidatos al Congreso hacen política de forma descarada, con la sed de un pueblo que les elige al no logra comprender, que esa misma clase dirigente que mitiga su sed en campaña, es la responsable de todas sus penurias, “crean problemas para vender soluciones”.

Pero este no es un caso exclusivo, hoy a lo largo del territorio nacional abundan casos como ese, desde imprimir publicidad política en recibos de servicios públicos en Pereira, hasta el funcionamiento a plena luz del día de comercializadoras de votos que replican en Barranquilla.

Cual “Crónicas de Una Muerte Anunciada” Es un hecho cierto, señor procurador General de la Nación, señora fiscal General de la Nación, señor director de la Policía Nacional, señor director del Departamento Nacional de Inteligencia y señor presidente de la República de Colombia que en las próximas elecciones operaran en todos los Departamentos de Colombia: casas de compra de votos se movilizaran cajas de dinero en vehículos particulares, las sedes de gobierno operaran como comandos politicos, todo el transporte público será acaparado por las mafias electorales, pero todos estos males no se frenan con Reuniones Interinstitucionales que se agotan en la formalidad de llenar listas de asistencia.

Si ustedes tienen la voluntad de quebrar ese macabro circulo de corrupción, las acciones deben ir más allá de la formalidad, si la institucionalidad nacional aún no ha sido cooptada por el crimen, no existe la menor posibilidad de que ese mega fraude electoral prospere, si se vuelcan todas las capacidades institucionales de inteligencia y operativas, para perseguir todas las formas de delito electoral que se hicieron tradición en Colombia, el resultado será la ruptura de un bucle macabro de corrupción, que mantiene secuestrada la Democracia Colombiana.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..