- La finca de Gacha a las afueras de Bogotá que Petro le entregó al mejor colegio público de Bogotá

El predio de 6 mil metros que perteneció a ‘El Mexicano’ pasó de símbolo del narcotráfico a centro de innovación agrícola del Instituto Técnico Central

La entrega a una Institución Educativa de Bogotá de un predio que hace años fuera una de las casas de reunión de los cabecillas del Cartel de Medellín abre la puerta a la innovación en temas relacionados con sostenibilidad ambiental y agricultura urbana. Los estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central la Salle (ETITC) ahora podrán hacer sus prácticas en el lugar y la institución ampliará su oferta educativa.

Alias ‘El Mexicano’

Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, fue uno de los fundadores y cabecillas del cartel de Medellín, junto a Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, quienes conformaron la cúpula del poderoso cartel, dedicado al narcotráfico. A Rodríguez Gacha se lo consideraba dentro del cartel como un guerrero despiadado, encargado de organizar todo el aparato militar del cartel y los grupos de paramilitares que tuvo la organización delincuencial. Gacha domina en aquella época el narcotráfico en las zonas del Magdalena medio antioqueño y otras zonas del país.

Alias ‘El Mexicano’ llegó a tener tanto poder económico que fue incluido en la prestigiosa revista Forbes como uno de los millonarios del país en 1988. Su fortuna, amasada con dineros ilícitos, se incrementó con la adquisición de muchas propiedades en varias partes del país: Rodríguez Gacha alcanzó a tener cerca de 120 propiedades incluidas 20 grandes fincas entre las que sobresalían las famosas haciendas Cuernavaca y Chihuahua, localizadas en el municipio de Pacho, Cundinamarca.

El capo también contaba con lujosas casas y apartamentos en el norte de Bogotá, como aquella lujosa casa finca ubicada en el sector de Guaymaral, destinada para realizar reuniones importantes y donde se encontraban los establos de los caballos de paso que ‘El Mexicano’ tanto apreciaba.

Testaferrato y Extinción de Dominio

Con su muerte, durante un operativo adelantado por la Policía Nacional el 15 de diciembre de 1989 en el municipio de Coveñas, Sucre, la gran mayoría de sus bienes y negocios fueron heredados por su lugar teniente, el también narcotraficante Leonidas Vargas. La lujosa finca de Guaymaral pasó entonces a manos del Gobierno Nacional mediante la figura de Extinción de Dominio, durante el proceso de expropiación que realizó el Gobierno con la muerte de Rodríguez Gacha.

Sin embargo, a raíz de las ocupaciones que hizo el narcotraficante Leonidas Vargas, heredero ilegítimo de los predios de Rodríguez Gacha, no fueron pocos los problemas legales, pleitos y complicaciones administrativas que rodearon a los casos de extinción de dominio, que se extendieron durante muchos años antes de que los inmuebles finalmente pasaran a manos del estado.

En junio de 2022, después de muchos años de procesos administrativos y judiciales, la lujosa casa finca de Guaymaral quedó oficialmente en manos del estado, al igual que la lujosa casa del barrio El Chicó, así como otros lotes y apartamentos ubicados en zonas exclusivas del norte de Bogotá.

La casa finca pasó a manos de la Sociedad de activos Especiales, una propiedad más en medio del delito de enriquecimiento ilícito avalado en la Sentencia # 7, expedida por el Tribunal Nacional en octubre de 1996.

Un nuevo destino de cara al futuro

El predio, que actualmente está avaluado en $3.169.764.740 millones, ahora ha encontrado un nuevo destino, pues fue entregado en comodato al mejor colegio público de Bogotá el pasado 7 de febrero de 2024 por el presidente Gustavo Petro, en compañía del ministro de Educación Daniel Rojas.

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central la Salle (ETITC) se encargó de convertir la lujosa casa finca en un gran laboratorio agrícola y en un centro de experimentación de la agricultura urbana y ya la Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició los trámites para que la entrega del predio a la Institución Educativa sea definitiva y se puedan institucionalizar en el lugar las prácticas de los estudiantes de ingeniería Ambiental de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central la Salle.

Sobre la entrega del inmueble a la ETITC por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el ministro de Educación Daniel Rojas sostuvo que ese instituto, durante más de 120 años, ha formado a jóvenes en varias disciplinas, así como a técnicos y tecnólogos con miras a la vida profesional. Por eso, con la entrega del predio, que tiene una extensión de cerca de 6 mil metros cuadrados, la institución podrá ampliar su oferta en programas claves para el desarrollo del país y los estudiantes podrán seguirse capacitando en energías renovables y tecnologías agroindustriales.

Por su parte, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego lanzó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “entregamos una casa finca del extinto narcotraficante alias ‘El Mexicano’ en Guaymaral, al norte de Bogotá, a la Escuela de Innovación del Instituto Técnico Central de la Salle, hoy el mejor colegio público de Bogotá, para beneficiar a jóvenes que aportarán a la transformación del país”.

Una institución con mucha historia

La sede principal de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle (ETITC) está ubicada en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, Localidad de los Mártires (calle 13 # 16 – 74). Fue fundada el 19 de marzo de 1904, con la expedición del Decreto 146 del 4 de febrero de 1905. En ese entonces comenzó enseñando herrería, fundición, ebanistería, metalistería y artesanías. Actualmente, los estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle aprenden mecatrónica y robótica.

La escuela surgió como un hogar para niños desamparados en el colegio Espíritu Santo que posteriormente se convirtió en el asilo San José, donde los hermanos lasallistas empezaron impartiendo la educación cristiana a la comunidad. Hoy después de más de 120 años de historia continúa en pie y por varios años ha sido nombrada como el mejor colegio público de Bogotá por el gran rendimiento académico de sus estudiantes.

El 26 de noviembre de 1984, mediante la expedición del Decreto 2859, el instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá declaró a la institución patrimonio histórico y cultural de la nación y del Distrito.

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