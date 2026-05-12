- La FIFA se llena los bolsillos rumbo al Mundial: la boleta para ver la Selección Colombia vale más que la del Super Bowl

Texto escrito por: Elizabeth Mora_Mass

La nota económica del fin de semana con respecto a la Copa Mundo 2026 es “que sin empezar, la copa de la FIFA ha derrotado el precio de las boletas del Súper Tazón (...) El costo del tiquete del partido Portugal vs. Colombia, en el estadio Hard Rock de Miami ya va en 2.761 dólares, por lo que este solo partido pudiera alcanzar los 179.645.000 millones de dólares en entradas.

Citando el sitio en línea SeatGeek, los comentaristas económicos destacan “la impresionante máquina de generar dinero de la Copa Mundo 2026” y para demostrarlo ponen de relieve la garrotera entre los políticos de Nueva York y Nueva Jersey quienes le exigen a la FIFA que asuma los costos del transporte público. “La FIFA debe aportar los gastos del transporte de los asistentes al estadio. Sus ganancias son exorbitantes”, repite el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder de la minoría demócrata del Congreso estadounidense, refiriéndose a los altos costos del transporte para asistir al estadio MetLife, los cuales esta semana fueron rebajados a 115 dólares por partido. Inicialmente costaban 150 dólares.

Sin embargo, la FIFA se niega a aportar ni un solo dólar para implementar la seguridad y el transporte, citando los contratos con las ciudades sedes. Y pasan por alto el hecho de que el ente rector del fútbol asociado, hasta ahora, se está ganando más de 11.000 millones de dólares por las regalías que recibe de la comercialización del evento, el cual se llevará a cabo en un mes en México, Estados Unidos y Canadá.

Los especialistas deportivos ponen de relieve que la efervescencia de este encuentro entre Portugal y Colombia se debe a que este es el último mundial de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo, y de James Rodríguez, a quien muchos consideran el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos. Y también puede ser la consagración definitiva de Lucho Díaz, “algo que todos los fans queremos ver”, comentan a voz en coro. Además afirman que “los cafeteros”, como les dicen a la Selección Colombia, “son hinchas fieles y furibundos”.

Los comentaristas también esperan que para el partido que Colombia jugará en el estadio Hard Rock de Miami, los precios pudieran ser superiores a los que se están pagando hasta ahora. El estadio tiene capacidad para 65.326 espectadores. “Nadie podrá llegar a dos millas antes del estadio sin boleta. Hay estrictas medidas debido a lo sucedido en la final de la Copa América 2024, entre Colombia y Argentina, en el cual hasta los dirigentes del fútbol colombiano fueron sancionados por conducta inapropiada”, explicó uno de los analistas.

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