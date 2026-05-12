- ¿El freno del Consejo de Estado al gobierno Petro puso en riesgo el pago de las pensiones?

El Consejo de Estado frenó el traslado anticipado de $25 billones anticipados a Colpensiones y desmontó la narrativa de un supuesto riesgo pensional

Texto escrito por: Carlos Eduardo Lagos Campos

El debate nunca fue si Colombia iba a dejar de pagar pensiones. El verdadero problema era otro: si el Gobierno podía trasladar anticipadamente cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones mediante decreto, alterando la arquitectura diseñada por la propia reforma pensional. Y eso fue exactamente lo que acaba de frenar el Consejo de Estado.

La alta corporación suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026 al considerar que el Ejecutivo habría excedido su potestad reglamentaria. En términos simples: un decreto no puede modificar el sentido práctico de una ley ni anticipar efectos que el Congreso no autorizó en esos términos. Sin embargo, desde distintos sectores del Gobierno comenzó a instalarse una narrativa alarmista: que la decisión pondría en riesgo el pago de las pensiones de miles de colombianos. Eso no es cierto.

La Constitución colombiana y el sistema pensional vigente obligan al Estado a garantizar el pago oportuno de las pensiones reconocidas. Las mesadas no dependen de que esos 25 billones sean trasladados inmediatamente a Colpensiones. De hecho, el propio diseño legal establece otra ruta para esos recursos. Y ahí aparece el punto que el debate político intentó ocultar.

La Ley 2381 de 2024 creó el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República. Ese fondo —concebido como una reserva técnica de largo plazo— fue diseñado precisamente para evitar que el ahorro pensional terminara absorbido por las urgencias fiscales del gobierno de turno. Es decir, incluso si la Corte Constitucional mantiene la reforma pensional, esos recursos no estaban concebidos para convertirse automáticamente en caja corriente de Colpensiones. La lógica era distinta: ahorrar primero, consolidar reservas y garantizar sostenibilidad futura.

El decreto suspendido alteraba esa lógica. Por eso el Consejo de Estado consideró necesario intervenir antes de que se produjera un “hecho cumplido”. Porque mover semejante volumen de recursos y luego intentar reversarlo habría generado un caos financiero, jurídico y operativo para millones de afiliados. El punto de fondo no es ideológico. Es institucional.

La reforma pensional había construido un esquema donde el ahorro debía permanecer bajo una estructura de reserva administrada técnicamente. El decreto, en cambio, aceleraba el traslado directo de recursos hacia Colpensiones, anticipando liquidez en un contexto fiscal cada vez más presionado. Y ahí es donde la discusión deja de ser técnica para convertirse en política. Porque una cosa es garantizar pensiones —obligación constitucional ineludible— y otra muy distinta es utilizar el miedo ciudadano para justificar movimientos extraordinarios de caja pública. El mensaje implícito terminó siendo peligroso: “si no trasladan esos recursos ya, no habrá cómo pagar”. Pero el sistema no funciona así.

Las pensiones reconocidas se pagan con los aportes del sistema y, cuando existe déficit actuarial, el Estado tiene la obligación legal y constitucional de cubrirlo. Eso no depende de este decreto. No nació con él y tampoco desaparece con su suspensión. Por eso la decisión del Consejo de Estado no suspendió pensiones. Suspendió un mecanismo excepcional de traslado anticipado de recursos. Y esa diferencia es enorme.

Porque cuando el ahorro pensional empieza a confundirse con liquidez inmediata del Gobierno, el riesgo deja de ser jurídico y pasa a ser estructural: el sistema pierde su función de reserva de largo plazo y entra en lógica de manejo político del presente. La discusión, entonces, no es si las pensiones se pagarán. La discusión es si el ahorro de millones de colombianos puede terminar convertido en instrumento fiscal de corto plazo mientras se le dice al país —de manera engañosa— que defender la arquitectura del sistema equivale a poner en peligro a los pensionados.

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