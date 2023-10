La fiebre en perros no es fácil de detectar. Aprenda a hacerlo con estos sencillos pasos

Este síntoma no es nada evidente en los caninos pero estos son los comportamientos que lo indican. Debe estar muy atento

Tener un canino en casa es una experiencia maravillosa pero también es una gran responsabilidad. Muchos no notan cuando están enfermos o presentan estrés e incomodidad. Esto se debe al desconocimiento de los síntomas, uno de los más comunes es la fiebre, pero a diferencia de los seres humanos no es muy evidente. Le explicamos cómo detectar fiebre en perros para evitar dolores de cabeza y enfermedades más graves.

La forma de saber si la temperatura de su canino está elevada es con un termómetro por su vía rectal. La temperatura normal de un perro varía entre 38°C y 39°C. Una temperatura superior a 39,5°C se considera fiebre. Pero lo difícil para los cuidadores es saber si es necesario tomarla, estos son los síntomas de un perro con fiebre.

-Cambio de comportamiento, se muestran decaídos y sin ganas de absolutamente nada.

-Si a diferencia de lo habitual sus ojos y nariz están secos o un poco tibios.

-Que pierdan el apetito y dejen de comer progresivamente.

-Que tiemblen o tengan escalofríos.

-Si respira muy rápido o su corazón late de forma agitada.

-Si las encías no están de un rosado normal si no pálidas o muy rojas.

-Si se ven adoloridos con malestar, cojera, dificultad para moverse o emitir gemidos.

Recuerde que la fiebre no es una enfermedad es un síntoma de que algo pasa, por ende no debe darle ningún medicamento para humanos pues puede ser tóxico. Debe consultar a un veterinario de confianza y si con sus indicaciones no baja la fiebre debe llevarlo de urgencias.

