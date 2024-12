- La ferretería que se fundó en la colonia en Bogotá, resistió el bogotazo y continua de pie

.Publicidad.

El 24 de julio de 1909 nace en Bogotá la sociedad Vergara Hermanos, nombre que le dieron en el siglo XX, época de la colonia a la naciente ferretería ubicada en la plaza de Bolívar diagonal a la casa del florero entre las calles 11 y 12 en los locales número 200 y 202 fundada por los Vergara, una Familia Colonial distinguida, aristocrática y poderosa de la sociedad de la Sabana de Bogotá.

La Familia Vergara en esa época estaba conformada por los Vergara Párraga, Vergara Forno y Vergara Galvis, el primero de los Vergara que incursionó en el negocio ferretero fue el señor Jorge Vergara Párraga en 1871 después en 1909 sus hijos, en cabeza de Alfredo Vergara Galvis, un ingeniero civil de la época, que participó en la construcción de importantes vías de la ciudad como la avenida 68 y sus hermanos fundan la nueva ferretería con el nombre de Vergara Hermanos.

En estos dos locales ubicados en una esquina de la plaza de Bolívar donde funcionaba la ferretería Vergara, se vendía de todo un poco, la gente decía que si en la ferretería Vergara no encontraba lo que estaba buscando era porque no existía, vendían desde una tuerca hasta dinamita, Bicicletas, machetes y armas de fuego. No se podía andar libremente con un arma en las calles, pero si se conseguía en las ferreterías del centro de Bogotá.

En 1945 la ferretería Vergara fue trasladada a un nuevo Local, pero continuo en el centro de la ciudad en la avenida Jiménez # 9 – 54, tres años más tarde de estar funcionando en este sitio, el 9 de abril 1948 ocurrió el famoso Bogotazo con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, donde se registró un enorme caos y una serie de disturbios con una turba enfurecido que pedían venganza por la muerte del caudillo y el presunto asesino Juan Roa Sierra fue perseguido, aprendido y linchado por una multitud de gente enfurecida.

En dicha revuelta, las ferreterías de la zona fueron blanco de los enfurecidos seguidores de Gaitán quienes rompieron y destrozaron ventanales, rejas y puertas de las ferreterías y entraron a coger toda clase de herramienta que encontraron a su paso que servía para defenderse, principalmente los machetes y revolver. El ingeniero Vergara Galvis fue uno de los primeros gerentes que tuvo la sociedad ferretera, nació en 1926 en Bogotá y murió el 16 de abril de 1997 después de este suceso

Quien estuvo al frente de la ferretería Vergara mientras funcionó en la avenida Jiménez fue don Camilo Vergara en la década de los 90 y vivía en estados unidos, un buen día el señor Vergara llego a Bogotá procedente desde estados unidos, dispuesto a vender el negocio o liquidarlo y acabar con todo porque según decía ya no era rentable. Sin embargo se dio cuenta que la ferretería era un buen negocio y decidió más bien inyectarle capital y ampliarla, en ese aspecto fue uno de los primero en empezar a utilizar sistema, teniendo en cuenta que todo las facturas eran manuales, con talonarios y se implementó la factura electrónica.

En la época en esta zona de la avenida Jiménez con 9, solo había almacenes de Joyería y en la ferretería vendían mucha segueta de pelo, elementos para joyería importados de estados unidos, también se vendía guadañas, cerraduras, herramientas e incursionaron en la industria porque don Camilo Vergara contrató un grupo de vendedores que se dedicaron solo a darle crédito a las industrias ya que era una modalidad que nadie tenía, así mismo con las entidades estatales, no se trabajaba con materiales de construcción sino solo con herramientas e industria como alicates, cierras, tornos para madera, y caladoras.

En 1.990 la sociedad empieza a construir un edificio de 5 pisos en el predio de la calle 74 con avenida Caracas al norte de la ciudad y tres años después en 1993 se abre un nuevo punto de la ferretería Vergara, pero con otra razón social llamada Ferricentro, este nombre surgió de la creatividad de los empleados, el logo en principio fue una cierra con una llave, en este nuevo punto empezó a expandirse aún más el negocio ferretero y se crea el departamento de industria para atender todo el sector empresarial y entidades estatales.

Su dueño don Camilo, empezó a moverse con sus contactos en el exterior e inicio las importaciones de forma directa sin intermediarios, los productos de las grandes marcas ferreteras como Stanley desde los estados unidos, la india y Pakistán, la mayoría de las importaciones son de estados unidos y china teniendo en cuenta que las buenas herramientas para trabajar en la agricultura son chinas como las tijeras para prado y escobas, según dice don Ernesto Hernández ese es el machete de la ferretería para el agro como las tijeras para cortar prado y escoba

Estando todavía la ferretería en la avenida Jiménez con carrera 9, don Camilo logró comprar las acciones de los demás socios y quedó como dueño del negocio, en 2019 las ventas bajaron mucho, en parte por el paso de los buses de Transmilenio por la zona y el negocio ya no era rentable y el señor Vergara decide acabar con el punto y gran parte de esa mercancía llegó a Ferricentro ubicado en la calle 74 con la avenida Caracas, otra parte se fue al municipio de Chía en la sabana de Bogotá donde montaron un punto en el 2019 pero este no dio el resultado esperado y fue desmontado y todo ese material ferretero fue trasladado también a Ferricentro.

El edificio de 5 pisos donde actualmente funciona ferricentro tuvo su apertura en 1993 y las bodegas donde se guarda toda la mercancía que llega importada son vecinas de la edificación para no ir tan lejos, este edificio es propiedad de la sociedad, allí se montó un robusto Departamento de industria con más de 20 personas para atender solamente al empresariado colombiano, el agro y la industria, trabajan de forma virtual para los clientes de todo el país a nivel empresarial.

Ferricentro es uno solo, no hay otro y desde el edificio de 5 pisos de la 74 con avenida Caracas en Bogotá se venden productos al resto del país sobre todo al sector industrial y los productos se envían por encomienda, La empresa tiene muy buenos clientes en la industria como lo cultivadores de la palma aceitera, todo lo relacionado con herramientas agrícolas, seguridad industrial. También le venden al sector floricultor del país.

Ferricentro cuenta con una planta de personal de 140 empleados, en el primero, segundo y tercer piso del edificio, cuenta con vendedores de mostrador, son quienes enseñan y ofrecen de forma directa los productos a los clientes que llegan a diario al almacén a comprar por unidad.

Al final Don Camilo Vergara en 2019 vendió la ferretería por problemas de salud y el único hijo que tiene decidió no hacerse cargo de semejante negocio tan grande, la empresa quedo en manos del Grupo Tek S.A.S, son los dueños también de Sumatec, de Flexco la fábrica de mangueras termoplásticas, Pintunal (pinturas nacionales S.A) y son los dueños de las máquinas dispensadoras de productos de seguridad industrial. Tienen sucursales en Villa Vicencio, Bogotá y Manizales, montería y en los Departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y cauca, la sede principal de estas empresas está en la ciudad de Manizales de donde son oriundos sus propietarios, la Familia Villegas Cardona y los Villegas Velásquez.

El producto más pequeño y barato que tiene la ferretería son las turcas y arandelas se venden a $20 en grandes cantidades, pero también al menudeo entre $500 y $1.000, pero en la tienda hay productos muy costosos como los multímetros, aunque son relativamente pequeños pueden costar entre 2 y 3 millones de pesos, estos elementos son muy utilizados por los electricistas, una guadaña utilizada en el campo puede costar entre $700.000 y $1.000.000 buena de 2 caballos de fuerza, una buena motosierra puede costar de $700.000 a $3.500.000. dependiendo de la marca, hay unas muy buenas como Still, maquita y Caterpillar que son muy buenas y reconocidas, pero también hay otras de baja calidad como las marcas China.

En ferricentro usted puede encontrar productos de cerrajería, carpintería, pintura, herramientas, lubricantes, seguridad industrial, agro, aseo, mecánica automotriz, motobombas, eléctricos y construcción.

