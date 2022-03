La fecha en la que Egan Bernal volvería a competir tras el accidente que casi lo mata

.Publicidad.

La temporada 2022 apuntaba a ser una de las más ambiciosas en la carrera de Egan Bernal. Ya recuperado de su lesión de espalda y habiendo ganado el Giro de Italia en el 2021, el de Zipaquirá tenía como objetivo volver al Tour de Francia y plantarle pelea a Tadej Pogacar.

Todo se fue a la basura con el desafortunado accidente que sufrió entrenando en Colombia que casi le quita la vida y lo dejó con severas lesiones y fracturas que requirieron cirugía. Es incierta la fecha en la que pueda regresar a competir y más incierto si podrá volver al nivel de superestrella que demostró a todo el mundo. Sin embargo, hay luces de esperanza luego de verlo ya entrenar nuevamente en su casa y por las declaraciones de su entrenador de confianza, Xabier Arrexte.

El español dijo para La Gazzetta Dello Sport lo siguiente cuando le preguntaron si estaría listo para volver en 2022. “Si tuviéramos que pensar en los tiempos estándar para recuperar, la respuesta sería no. Pero Egan es un deportista de primer nivel y sus habilidades de recuperación también están por encima de la media“.

“Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser en 2023, pero también finales de este año. No hay que descartarlo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo no tiene base científica porque no puedes saber lo que va a pasar", fueron las palabras finales de Arrexte. Puede que no esté para la Vuelta a España de que inicia el 19 de agosto, es decir en 6 meses, pero es probable entonces que su regreso se dé en las clásicas italianas de otoño en el mes de octubre.

