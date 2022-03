Dejarlo sin su mejor gregario: el error que el INEOS estaría a punto de cometer con Egan Bernal

La temporada 2022 apuntaba a ser una de las más ambiciosas en la carrera de Egan Bernal. Ya recuperado de su lesión de espalda y habiendo ganado el Giro de Italia en el 2021, el de Zipaquirá tenía como objetivo volver al Tour de Francia y plantarle pelea a Tadej Pogacar.

Para lograr su segundo Tour el colombiano necesitaba a los mejores gregarios a su lado, pero todo se fue a la basura con el desafortunado accidente que sufrió entrenando en Colombia que casi le quita la vida y lo dejó con severas lesiones y fracturas que requirieron cirugía. Es incierta la fecha en la que pueda regresar a competir y más incierto si podrá volver al nivel de superestrella que demostró a todo el mundo.

Mientras Egan se recupera, el los rumores de mercado para el 2023 ya inicia y se está hablando de una posible salida del equipo INEOS de Dani Martínez, el gregario del año en 2021 y que fue fundamental para que Egan ganara el Giro de Italia pasado. Mientras Egan no está Martínez se está destacando en la París-Niza, donde es el líder del equipo y tiene serias posibilidades de liderar al equipo en el Tour. El BORA Hansgrohe, equipo donde está el colombiano Sergio Higuita, estaría interesado en Martínez según el periodista de La Gazzetta Dello Sport Ciro Scognamiglio.

Info @Gazzetta_it - Towards 2023, we understand from our sources that Dani Martinez, now with @INEOSGrenadiers, could join @BORAhansgrohe next season @cycling_podcast @elcyclingpod @TirrenAdriatico

