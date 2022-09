La fantasía erótica de exconcursante de MasterChef con Natalia París

.Publicidad.

En la farándula colombiana, últimamente, ha estado en el radar el tema de los fantasmas y lo sobrenatural a cuenta de Yina Calderón y Natalia París. Pues hace poco, a través de sus cuentas de Instagram tanto la dj de guaracha, como la modelo hicieron saber a sus seguidores que han experimentado un fenómeno que se llama la parálisis del sueño.

Durante una de sus presentaciones de comedía, el exparticipante de MasterChef Celebrity, Frank Martínez a propósito del tema paranormal, hizo referencia a lo que él haría si fuese un fantasma.

No dejando nada a la imaginación el comediante dijo a los asistentes de su stand up, que él no asustaría, sino que tendría otro tipo de comportamientos y visitará a Natalia Paris.

“Yo creo que a los fantasmas también les dan como sectores, ¿¡Sí o qué!? Tienen sus zonas, pero yo pediría El Poblado. Me iría pa’ donde Natalia París ¿Y usted cree que uno viendo a esa vieja durmiendo en bol… uno siendo un fantasma se va a pegar de una put… uña?”

Frank, a modo de confesión, aseguró que él ha sido muy morboso durante la mayor parte de su vida y que siendo uno de ellos, seguramente no se iría detrás de unos simples pies.



