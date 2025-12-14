- La familia tolimense que cambió sus fallidos cultivos de aguacate para mandar en la producción de café de alta calidad

Tras la crisis de su finca El Vergel, María Montenegro le apostó al café. Hoy sus hijos, Shady y Elías, son líderes exportando toneladas con su empresa Forest Coffee

La repentina muerte de su esposo Elias Bayter, dio un giro de 180 grados a Marta Montenegro, una bogotana enraizada en el Tolima donde estaba la finca familiar El Vergel. Alli, en Fresno, estaba también ese bosque que ella tanto protegía y que años después daría el nombre a su empresa: Forest Coffee. La nueva realidad le puso de frente la urgencia de tomar las riendas de la finca en 2007.

Los tiempos eran difíciles, el aguacate que sembraba estaba cayendo en desgracia, pero tuvo la visión de apostarle al café.

Elías Bayter había nacido en el Banco, Magdalena, y tenía el talante del comerciante. Muy temprano compraba el aguacate en Corabastos y lo vendía a las grandes superficies. En las 300 hectáreas de El Vergel vivió de ese cultivo varios años.

Estaba en la faena del aguacate cuando en 2010 una decisión de la Federación de cafeteros le mostró el camino a Marta Montenegro. Con el gobierno del recién posesionado presidente Juan Manuel Santos, la FNC firmó el llamado Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015 que buscaba aumentar el área sembrada hasta en 200.000 hectáreas y renovar los cafetales envejecidos. Repartió semillas entre los agricultores y ella sembró café entre el aguacate, sin imaginar que aquella intuición sería no solo el salvavidas sino el comienzo de una gran historia empresarial. Lo hizo sin plan de negocios, sin cálculos financieros, sin saber que en esos surcos improvisados estaba la historia de Forest Coffee.

En los cinco años siguientes 2010-2015 todo se vino abajo: el aguacate soportaba un grave problema fitosanitario en varios países de América Latina, "la pudrición de raíces" o “tristeza del aguacate”, el precio del café cayó a 600.000 pesos la carga, y mantener los empleos de las familias que dependían de la finca parecía imposible. Marta, sin doblegarse, decidió entonces apostar sus ahorros y su intuición a un futuro que aún nadie veía.

Eso que se llama “café especial”

Marta Montenegro y su hijos Shady y Elías Bayter hicieron la apuesta ganadora del café especial

Sus hijos, Shady y Elías que estudiaban Administración de Empresas en el Cesa en Bogotá, oyeron hablar de los “cafés especiales”. De lo cual no tenían ni idea. Hicieron cursos en Armenia, analizaron números en hojas de Excel que siempre daban perfectos, y en 2015 sembraron variedades exóticas —Java, Pacamara, Geisha y Borbón rojo— asesorados por dos expertos: Miguel Jiménez y John Espitia.

En la finca solo 40 hectáreas estaban sembradas; el resto era bosque, protegido por decisión de Marta, una defensora natural del ambiente. De allí salieron las primeras ocho hectáreas. Viveros montados a mano, fertilización controlada, experimentos de sombra, pruebas y errores. La incógnita que no parecía tener respuesta seguía siendo la misma: ¿qué pasará cuando por fin llegue la cosecha?

En 2018 llegaron las primeras cosechas de las variedades especiales. Limpias y aromáticas . Pero venderla era otra historia, Shady ya tenía experiencia en esa comercialización: en 2016 con el caturra de la Federación había creado la primera marca: Black Mountain Coffee. Iba a ferias, cargaba maletas, buscaba tostadores. Compró máquinas chinas porque los compradores solo aceptaban el negocio si se ponía el equipo. Ahora era distinto, tenía en sus manos un café especial que varias exportadoras rechazaron, por “muy caro”. La calidad, sin embargo, era excepcional, gracias a la disciplina de Elías en los procesos y a la asesoría técnica de Jiménez.

Elías y Shady lograron un café excepcional con las cuatro variedades seleccionadas

Ante la falta de compradores, Shady tocó puertas en ProColombia hasta que encontró un contacto en Florida: Juan Delgado, un conocido lejano dispuesto a comprar café tostado. En 2018 enviaron su primer pallet: 1.200 bolsas, cerca de 9.000 dólares en ventas, aunque sin utilidad debido a errores en la negociación e importación. Aun así, era un inicio.

Meses después, Delgado pidió medio contenedor de café verde. La finca no tenía ese volumen, pero Shady y su madre decidieron asumir el reto: compraron café a vecinos, consolidaron perfiles de taza y formalizaron la operación exportadora. En 2019 enviaron el primer contenedor completo a Estados Unidos.

La pandemia que cambió las cosas

La pandemia, sin embargo, cambió muchas cosas. Mientras los negocios físicos cerraban, el comercio en línea explotó, y Forest Coffee encontró allí su oportunidad. Sin embargo, Delgado quedó con inventario sin rotar, se retrasó en los pagos, y entregó a Shady el café para que él lo vendiera. Desde su casa en cuarentena, con una aplicación de llamadas internacionales, marcó a 40 o 50 tostadores por día en Estados Unidos:

—Hello, my name is Shady Bayter. Would you like to try my coffee? —algunos dijeron sí.Y era suficiente. Con las tiendas físicas cerradas, los tostadores empezaron a vender más café online y buscaban cafés especiales de alta calidad. El inventario comenzó a moverse, dando origen a un modelo de negocio vertical y directo con clientes internacionales. En el último trimiestre de 2019 nació Forest Coffee.

El café de El Vergel va a las bodegs de Forest Coffee en Rotterdam y Melbourne

En 2020–2021, ya metidos en el mercado estadounidense, los hermanos Bayter viajaron a Miami y constituyeron formalmente Forest Coffee USA, con la ayuda de Juan Delgado, quien actuó como un verdadero aliado. A partir de allí la expansión fue constante, Abrieron bodegas logísticas en varias ciudades de EE. UU., luego en Europa, con centro en Madrid y bodega en Rotterdam, y posteriormente entraron en Asia, Australia, donde tienen bodega en Melbourne y representantes locales en distribución.

Los expertos para la internacionalización

El crecimiento demandó talento. Se sumaron Santiago Carvajal, experto en calidad y ventas, y Luby Barragán, una mujer con décadas de experiencia logística en grandes exportadoras, quien se volvió pieza clave para manejar la complejidad operativa global.

Paralelamente, Forest Coffee creó ReForest, un programa social y ambiental que articula a más de 400 productores de la región en Fresno y Manzanares. Les entregan semillas, plántulas, asistencia técnica y, sobre todo, les compran la cereza del café pagando como si ya estuviera procesada, permitiéndoles ahorrar entre 60.000 y 120.000 pesos por carga. El impacto social ha sido muy grande.

Forest Coffee ha crecído 40 %, en cinco años, con un modelo que integra finca, aliados, procesamiento, exportación, logística internacional y marca propia.

Las nuevas ofertas de Forest Coffee

Lo que comenzó como una finca en crisis se convirtió en protagonista del café especial colombiano. Impulsado por la visión de Marta Montenegro, la disciplina y los procesos de Elías , la audacia y el empuje de Shady, el apoyo de una comunidad en la que están los hijos de los viejos empleados de Elías el padre, compañeros de juegos en la niñez, y un bosque que, preservado, dio nombre y alma a una empresa global.

