La familia barranquillera que está detrás del Mallplaza Buenavista y otros gigantes proyectos en La Arenosa

A&S Construcciones, la firma del empresario Jorge Segebre, hermano del exgobernador José Segebre, estará al frente del proyecto de 40.000 metros cuadrados

El centro comercial Mallplaza Buenavista, inaugurado el 14 de noviembre de 2019 en Barranquilla, inició un proceso de expansión que contempla 40.000 metros cuadrados adicionales sobre el almacén Homecenter. El complejo Buenavista integra mediante un puente peatonal dos centros comerciales Buenavista 1 y Buenavista 2, lo que conforma el conglomerado comercial y de entretenimiento más grande de Barranquilla y del Caribe colombiano. Es el hogar de tiendas de gran envergadura como H&M, Decathlon, Falabella y salas de cine de Cinemark.

En el desarrollo del proyecto aparece A&S Construcciones, compañía representada por el empresario e ingeniero civil Jorge Segebre Berardinelli, quien la fundara con otros socios, entre ellos integrantes de las familias Segebre y Atique.

La familia Segebre ha tenido presencia en los ámbitos empresarial y político de Barranquilla y el Caribe colombiano. José Antonio Segebre, hermano de Jorge, fue gobernador del Atlántico entre 2012 y 2015. Posteriormente, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue designado embajador de Colombia en República Dominicana, cargo para el que fue nombrado el 13 de julio de 2016. Su trayectoria política ha estado vinculada a sectores del liberalismo.

En la siguiente generación de la familia, Carolina Segebre Abudinen, hija de Jorge Segebre, fue elegida reina del Carnaval de Barranquilla en 2019, y en la actualidad es la manager textil Ominicanal de Olímpica.

El centro comercial Buenavista recibe cerca de 14,4 millones de visitantes al año Foto: Redes Sociales Buenavista

El desarrollo del eje comercial Buenavista y la llegada del centro comercial Mallplaza Buenavista son piezas clave del modelo de expansión urbana, atracción de inversión y renovación del norte de la ciudad impulsado por las administraciones de la familia Char (Alejandro Char y Elsa Noguera) en Barranquilla, que incluye la transformación del espacio público y el Gran Malecón.

Con más de tres décadas de trayectoria, A&S Construcciones ha participado en otros proyectos comerciales y empresariales relevantes en la región Caribe, como el Centro Empresarial Buenavista; la Torre Empresarial Terpel y el Centro Comercial Suchima, en Riohacha.

Otro proyecto destacado en el que participa A&S Construcciones es el Centro Comercial Buenavista Serena del Mar, en Cartagena. El desarrollo hace parte de Serena del Mar, el sueño de Carlos Haime Barruch, quien compró el terreno y que materializó su hijo Daniel Haime Gutt, con la empresa Novus Civitas, en compañía de reconocidas empresas como Amarilo, Arias Serna Saravia, Epic Diseño y Construcción, Grupo Daer, Mejia Villegas, Prodesa, Cicon, Conaltura, Constructora Colpatria, MB Gerencia y Construcciones Ltda y Meraki.

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