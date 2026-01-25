La falla cubana que permitió capturar a Maduro y su esposa

Según El Nuevo Herald, errores graves en los esquemas de seguridad habrían dejado expuesto al poder en Caracas durante un presunto operativo estadounidense

Horas antes de lo que el medio describe como una sorpresiva captura de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano habría asegurado contar con un “búnker infalible”. La realidad, según esa investigación periodística, fue distinta. La protección a cargo de asesores de seguridad cubanos no habría resistido una operación quirúrgica atribuida a fuerzas especiales de Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación, la inteligencia cubana, que durante años habría recibido millones de barriles de petróleo a cambio de asesoría estratégica, falló en su misión central: garantizar la seguridad personal del líder venezolano. El reporte sostiene que 32 oficiales y soldados cubanos habrían muerto durante el operativo, incluidos mandos vinculados al Ministerio del Interior y a los anillos de seguridad presidencial. Estos datos no han sido corroborados por fuentes oficiales de Cuba, Venezuela o Estados Unidos.

¿Qué habría salido mal? Expertos citados por el diario enumeran varios factores: una infiltración previa de la CIA durante meses sin ser detectada, la subestimación de una acción militar directa por parte de Washington, y el desconocimiento del modo de operar de la Fuerza Delta, una unidad de élite caracterizada por su sigilo. A ello se suma un ciberataque que, siempre según la versión publicada, dejó al país sin electricidad, comunicaciones y radares en momentos clave.

La conclusión que atraviesa el reportaje es contundente: a Maduro se le habría vendido una falsa sensación de seguridad. “No supieron —o no quisieron— decirle que no podían protegerlo”, afirma un exagente de inteligencia citado por el medio, quien resume el episodio con una frase directa: “El gran error fue de los cubanos”.

Más allá de lo impactante del relato, los hechos descritos permanecen en el terreno de las versiones periodísticas. En ausencia de confirmación oficial, el episodio abre preguntas sobre la dependencia de aparatos de seguridad externos y sobre los límites reales de la inteligencia en escenarios de alta tensión geopolítica.

