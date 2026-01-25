La burocracia asfixiante que estorba el desarrollo del Estado colombiano

La reforma del Estado retoma a Offe: el Estado no es neutral, opera con “selectividad estructural”, protege el capital y define qué intereses se excluyen

Por: Horacio Duque |

enero 25, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Carlos Enrique Moreno, en su columna del 17 de enero de 2026 en el periódico El Espectador, titulada “Reestructurar el Estado por focos misionales”, aborda el debate sobre el Estado colombiano para plantear que “de la mano de un grupo en el que estudiamos potenciales reformas del Estado, se concluyó que su estructura es perfectamente gigantesca, compleja e inoperante, plagada de una burocracia centralista y asfixiante que estorba e impide el desarrollo, y que prácticamente todos los deberes misionales tienen multiplicidad de ejecutores, que se traslapan entre sí, entorpeciéndose”.

La reflexión de Moreno resulta oportuna y necesaria para caracterizar la actual coyuntura del Estado en la transición en curso, que plantea múltiples interrogantes, entre ellos el de su función fiscal, a propósito de las recientes medidas de orden tributario (emergencia económica), las reformas al Sistema General de Participaciones, la reforma pensional, el manejo de la deuda pública y el incremento del salario mínimo, así como sus impactos macroeconómicos en la inflación, la tasa de desempleo, entre otros.

Así, recuperando el debate planteado en la nota anterior, regresamos a Claus Offe y a su modelo analítico sobre el Estado para destacar otro de sus importantes aportes: haber sido el primero, dentro de la tradición marxista, en acudir al concepto de “selectividad estructural” para abordar la esencialidad capitalista del Estado.

Como bien se ha señalado, el Estado nunca es explícitamente una “máquina de clase”, pero tampoco es una institución neutral. Para resolver este dilema, Offe acudió al concepto de selectividad estructural, desarrollado en su texto publicado en 1972: Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. En dicho trabajo, Offe estudió los mecanismos que garantizan el vínculo entre el Estado y la acumulación.

Frente a los argumentos a favor del “influyentismo” o de la falta de soberanía frente al capital, Offe se propuso resaltar el carácter estructural de clase del Estado. Desde el inicio de su texto indica que los intereses comunes de la clase dominante no pueden ser expresados adecuadamente a través de estrategias implementadas por grupos externos al Estado, sino al interior de las propias rutinas, funciones, competencias, misionalidades y estructuras de las organizaciones estatales.

Para Offe, es posible hablar de Estado capitalista solo cuando se ha probado que este posee su propia selectividad de clase. Asume al Estado como un sistema generador de eventos y exclusiones, de acuerdo con un proceso de clasificación.

En primer lugar, hay que enlistar los procesos y relaciones que el Estado moderno excluye o niega, y que Offe denomina “no-eventos”. Estos se dividen en:

I) los social-estructurales, como la quema de brujas, imposibles debido a los rasgos estructurales del sistema social y las premisas históricas en las que se basa;

II) los accidentales, como alternativas legislativas que pueden realizarse sin afectar las estructuras institucionalizadas y las reglas procedimentales del sistema político;

III) los sistémicos, que se refieren a las selecciones realizadas entre los dos tipos anteriores, donde se ubican fenómenos excluidos cuya no realización no puede adscribirse ni a las premisas histórico-sociales del nivel superior ni a la microestructura de factores contingentes que determinan el proceso político.

En este sentido, el término selectividad estructural se refiere al funcionamiento de un sistema de reglas que actualiza una sección posible de resultados y genera una consistencia de eventos en el tiempo. Se define específicamente como la restricción no accidental de un alcance de posibilidad.

Una vez definido esto, Offe procede a identificar las selectividades sistémicas que soportan la definición de clase del Estado:

las que destilan un interés de clase colectivo que protege al capital de sí mismo; las que protegen al capital frente a los conflictos anticapitalistas; las que mantienen la apariencia de neutralidad y legitimación de los aparatos.

Para analizar los procesos que protegen al capital de los intereses anticapitalistas, Offe especifica cuatro mecanismos de selectividad en serie al interior de las instituciones: estructura, ideología, proceso y represión.

Cada nivel excluye las posibilidades que no han sido filtradas por los anteriores. En el nivel estructural, estudia el alcance de las instituciones que determinan los asuntos que serán tratados como políticas de Estado, como las libertades civiles, la disponibilidad de recursos fiscales y simbólicos y el uso de la información; luego se refiere a la ideología inarticulada normativo-cultural, que promueve un segundo filtro para la percepción específica de los problemas y conflictos sociales; posteriormente analiza las normas procesales y su implementación, que producen condiciones para el favorecimiento o la exclusión de determinados grupos o intereses; por último, explica la etapa de restricción que consiste en la aplicación o amenaza de la represión judicial y policial.

En el marco de la historia de la teoría materialista del Estado, las contribuciones de Offe fueron retomadas por Habermas, Joachim Hirsch, Nicos Poulantzas y Bob Jessop, entre otros. Dentro de la tradición de la Escuela de Frankfurt, Offe ofreció una perspectiva más cercana a las ciencias políticas, la sociología y la estrategia política, por fuera de los perímetros filosóficos dominantes. Su lectura es fundamental en contextos donde el Estado condensa correlaciones de fuerzas múltiples y tensiones estructurales entre el sistema del capital y otros subsistemas sociales.

Si el Estado existe en la sociedad como una palanca de soberanía, como un baluarte de la resistencia de los sectores subalternos que conquistan y resisten en su seno y más allá de él, la teoría de Offe se vuelve imprescindible: no para aplicarla de manera directa, sino para estimular el pensamiento estratégico, combatir la estado-fobia y apuntalar la vigencia del socialismo democrático. Offe nos invita a preguntarnos: ¿cómo disputar la selectividad estructural del Estado desde la sociedad civil?

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.