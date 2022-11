“Yo le presenté a Reykon” La mala suerte de La Liendra con su ex Luisa Castro

.Publicidad.

Carlos Mauricio Gómez más conocido como La Liendra, es uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, sin embargo, a pesar del reconocimiento que goza parece no importarle estar envuelto en polémicas, pues cada semana protagoniza un nuevo escándalo ya sea por videos que se han filtrado de él, peleas con otros influencers o por sus comentarios.

Vea también: Las indirectas que probarían que Karol G tiene un romance con un colombiano

-Publicidad.-

Hace un tiempo en redes se difunde el rumor de que la expareja del paisa, Luisa Castro, quien también se ha abierto camino en el mundo digital, está saliendo con el reguetonero Reykon.

De acuerdo a la información que se consigna en las redes sociales, Luisa Castro y Reykon comenzaron a salir, luego de que ella fuera la modelo de uno de sus videos musicales y, según comentan algunos, se les ha visto bastante juntos desde entonces.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de REYKON (@reykon)

Ante la presión de las personas para que se refiriera al tema, La Liendra reaccionó y soltó algunos comentarios que sus seguidores no dejaron pasar por alto.

A través de una transmisión en su canal de Twitch, dijo que se había enterado de los chismes de la vida privada de su exnovia y que no le importaba nada, pero que si le parecía sospechoso un detalle de la supuesta relación.

“Yo me pillé un chisme de que Reykon está saliendo con esta otra persona que tuvo una relación conmigo, a mí no me importa, porque de verdad no me importa”, dijo al inicio y también afirmó que les deseaba lo mejor a ambos.

“Pero es ahí donde dice uno: ‘Sí, yo fui el que los presenté, sospechoso’. Pero les deseo que sean felices, porque de eso se trata la vida, de superar y avanzar”, agregó.

Con esto le llovieron muchas críticas, pues según las personas si de verdad no le importa porque tenía que recalcarlo tantas veces e incluso algunos llegaron a afirmar que las palabras del influencer se deben a que aún no supera a Castro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)