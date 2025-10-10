La estrategia en el Valle para que más de 400 mil personas lograran salir de la pobreza monetaria

El impulso a programas de emprendimiento y empleo como VALLEmplea y ValleINN+ permitió que los últimos 4 años el 26% de los vallunos tuvieran más dinero

El Valle del Cauca celebra un avance histórico en materia de desarrollo social y económico: 417 mil vallecaucanos salieron de la pobreza monetaria en los últimos cuatro años, gracias a una estrategia integral liderada por la Gobernación del Valle del Cauca, en articulación con el sector privado, la academia y las comunidades locales.

Según la más reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2024, la tasa de pobreza monetaria en el departamento pasó del 35% en 2020 al 24.7% en 2024, una reducción que supera el promedio nacional y sitúa al Valle cinco puntos por debajo de esa media.

“Ese trabajo colaborativo que hemos hecho es lo que nos ha dado la posibilidad de poder disminuir nuestra pobreza multidimensional con 400.000 personas fuera de la pobreza (indicador clave que contempla acceso a salud, educación, vivienda digna y servicios públicos), y en que ahora disminuyamos nuestra pobreza monetaria con otras 417.000 personas que ya cuentan con mejor poder adquisitivo y oportunidades”, indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Por su parte, Adrián Zamora, director de Corpovalle, aseguró que “la reducción de la pobreza monetaria es un resultado directo al bolsillo de los vallecaucanos. Cuando analizamos lo que ha pasado entre 2020 y hoy, encontramos que hay una reducción significativa”, agregó.

Este indicador refleja una mejora sustancial en la capacidad de los hogares para acceder a bienes y servicios básicos como alimentación, vestuario, vivienda y servicios públicos.

Estrategias que dan resultados

El éxito de esta reducción en la pobreza monetaria no es casualidad. Responde a un enfoque de gestión basada en resultados que ha puesto en marcha la Gobernación del Valle a través de programas como VALLEmplea, Fonder Valle y el Fondo ValleINN+, diseñados para impulsar la generación de ingresos, el emprendimiento y el fortalecimiento del empleo formal.

Estos programas han servido como motores de movilidad social, permitiendo a miles de ciudadanos encontrar oportunidades de empleo, iniciar negocios o fortalecer sus unidades productivas, en sectores como la agroindustria, el comercio y los servicios.

El modelo vallecaucano se ha consolidado como un referente nacional por su enfoque articulado y su capacidad de generar impactos tangibles en la calidad de vida de la población. Además de superar el promedio nacional en reducción de pobreza, el departamento ha fortalecido su competitividad regional, lo que también ha atraído inversión y dinamizado el mercado laboral.

Jóvenes formados en VALLEmplea.

“Hoy más personas en el Valle del Cauca pueden pagar su arriendo, comprar alimentos, cubrir servicios básicos y vestirse dignamente. Esto se traduce en tranquilidad para las familias y oportunidades reales de progreso”, enfatizó Zamora.

La reducción de la pobreza monetaria no solo mejora los indicadores sociales, sino que también construye un entorno más equitativo y sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo propuestos por la administración departamental.

El compromiso continúa

Desde la Gobernación del Valle se insiste en que este no es un punto de llegada, sino un avance que impulsa nuevos desafíos. El objetivo ahora es consolidar los logros alcanzados, evitar retrocesos y continuar fortaleciendo las políticas sociales y económicas.

Con cifras concretas, programas efectivos y un trabajo articulado, el Valle del Cauca demuestra que sí es posible avanzar en la lucha contra la pobreza, mejorando la vida de miles de personas y sentando bases sólidas para un desarrollo más justo e incluyente.

