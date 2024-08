La estrategia de los Ardila Lulle para competirle a la Cola & Pola de Bavaria: crear su refajo con Andina

.Publicidad.

Aunque la receta original del refajo no llevaba ni Colombiana, ni la cola de Bavaria con la que se hace la Cola & Pola, sí fue en Postobón donde en los primeros años del Siglo XX se idearon impulsar la famosa combinación para impulsar uno de sus productos estrella.

La estrategia fue tan exitosa, que en la actualidad la mayoría de refajos que se preparan tanto en los hogares como en los restaurantes, se realizan con la popular bebida de los Ardila Lulle.

Pero fue Bavaria la empresa que salió a la delantera con su popular Cola & Pola, que combina su cerveza con una cola parecida a la colombiana. Postobón no podía emular su producto, porque hasta 2019 nunca había tenido una marca de cerveza que fuera exitosa entre los consumidores. Por ejemplo, Leona existió por varios años, pero al final tuvo que ser descontinuada.

Así que con cinco años de existencia, Cerveza Andina ahora le apuesta a una de las ideas más brillantes que ha tenido la empresa. Impulsar su marca de pola, apalancándola con uno de los productos más exitosos que tiene Postobón, su famosa gaseosa colombiana. Como resultado han creado Andina Refajo, que podría convertirse en uno de los productos más exitosos de la compañía.

Una bebida no alcohólica que no sólo es popular en Colombia, sino en Estados Unidos e incluso en países como México, donde aunque no es fácil de conseguir, ha sido reseñada por varios creadores de contenido de redes sociales.

Cerveza Andina es producida por la Central Cervecera de Colombia, una empresa que fue creada en 2014, por medio de la fusión de los Ardila Lulle con empresarios chilenos.

Un artículo publicado hace poco por Forbes Colombia revela que la nueva apuesta de la CCC es duplicar la oferta de sus productos, a fines de que puedan ganar mayor participación en el mercado cervecero que históricamente ha sido dominado por Bavaria.

Parece que el nuevo refajo de Andina es una de sus formas de conseguirlo, aunque en los últimos años la Central Cervecera de Colombia ha impulsado fuertemente su marca de cerveza artesanal llamada Tres Cordilleras. Un mercado que todavía es pequeño en Colombia, pero en otros países sí mueve varios millones.

