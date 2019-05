La escandalosa Yina Calderón se burla de los biopolímeros que casi la matan

Yina Calderón se hizo famosa tras participar en Protagonistas de Nuestra Tele 2013. Dentro de la casa estudio sobresalía por sus ocurrencias. La más recordada de todas es que era escort y que salía con hombres que pagaban por estar con ella. También hay quienes dicen que Maluma le debe su carrera a ella. No perdía oportunidad para gritarle al país su fanatismo por el joven reggaetonero. RCN le llevó dos veces a Maluma de visita y en una de esas se besaron en la boca. Desde ese entonces la carrera del paisa despegó.

De igual manera era recordada por usar pantalones con relleno para la cola. Sin embargo, en el programa no duró mucho, pues fue expulsada por lanzarle un cuchillo a uno de sus compañeros. Apenas salió del reality su inmediata transformación fue noticia. Yina saltó de la casa estudio directo al quirófano. Una supuesta cirujana le ofreció cirugías gratis a cambio de publicidad. La primera cirugía se la hizo en un apartamento de la 76 sin anestesia.

Hoy día acepta sin tapujos que perdió la cuenta de cuántas cirugías se ha hecho. Cree que son 17 y se cuentan varias liposucciones por todo el cuerpo, mamoplastia de aumento, tres bichetomías para perfilar la cara, párpados, rinoplastia, aumento de mentón. “Lo único natural son las orejas” confiesa entre risas. El artífice de su transformación ha sido el cirujano Ricardo Urazán, quien tiene investigaciones por las muertes de dos pacientes. Fue él quien la atendió después de haber pasado por las manos de la mujer de quien poco después se descubrió que ni era médica. Yina lo supo tarde, cuando ya se había inyectado los mismos biopolímeros que Jessica Cediel.

Yina asume su drama con humor. No tiene problema en compartir en sus rede sociales el resultado de los biopolímeros en su cola. “Si hubiera sabido que se me iba a podrir el culo no me hubiera puesto biopolímeros” contó en una entrevista. De igual manera no tiene problema en aceptar que hasta hace un año tenía una vida bastante desordenada donde el alcohol y el derroche eran protagonistas. Sin embargo, tomó conciencia de que debía ajuiciarse para ayudar a su familia y se dedicó a trabajar en su empresa de fajas.

En los últimos días Yina, que ya tiene 26 años, volvió a ser noticia. Los vídeos de los masajes en la cola mostrando cómo se le veían los biopolímeros conmocionaron las redes sociales. Hubo quienes dijeron que el solo hecho de estarse haciendo masajes podría ser perjudicial pues podría provocar que los biopolímeros se corran hacia una arteria y el resultado sería mortal. A diferencia de Jessica Cediel, Yina no ha emprendido ningún tipo de acción legal y asume su mal rato con humor. Ella solo comparte su experiencia para que las mujeres tomen conciencia de la importancia de informarse antes de una cirugía estética. En una entrevista con Vicky Dávila se burló de sí misma “Yo no me puedo poner a chillar. Toca es salir adelante y quitárselo”