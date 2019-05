Bistec de oro, el último exceso de J Balvin

Gran polémica causó la visita de Nicolás Maduro y su esposa al restaurante del chef turco Nusret Gökçe en septiembre de 2018 durante su paso por Estambul. El colombiano J Balvin fue uno de los que más se escandalizó de ver al presidente venezolano saboreando un filete de res bañado en oro de 24 kilates mientras en su país se vive una crisis sin precedentes. El costo del plato no baja de los 400 euros. “Ese presidente es un maldito idiota” comentó el cantante en la cuenta de Instagram del célebre chef. Sin embargo, ocho meses después, durante la celebración de su cumpleaños el pasado fin de semana, el cantante paisa subió un vídeo junto al chef turco degustando exactamente el mismo plato que en su momento comió el presidente venezolano.

Ver esta publicación en Instagram 24 karat special meat cake for you @jbalvin Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 11 May, 2019 a las 7:22 PDT

Las opiniones en redes sociales luego de que se conocieron fotos y vídeos del cumpleaños del reggaetonero fueron divididas. Mientras unos dicen que podía hacer con su dinero lo que le diera la gana, otros dicen que no hay necesidad de tal ostentación. O al menos, no es necesario alardearla. No obstante, al paisa poco o nada le importa lo que digan de los lujos que se da y no escatima en satisfacer sus gustos.

El año pasado el reggaetonero compró un Ferrari rojo 458 Speciale, una edición especial del Ferrari 458 Italia elaborado entre 2013 y 2015. El nuevo modelo tiene mejoras en aerodinámica y su motor. El carro lo guarda en su casa a las afueras de Medellín y está avaluado en 269.022 euros, es decir, casi mil millones de pesos colombianos. De igual manera tampoco le importó compartir con sus seguidores la alegría que le produjo cambiar su avión personal. Aunque ya tenía uno que usaba para giras, conciertos y todo tipo de eventos, lo cambió por un modelo más nuevo y lujoso. “Sigan soñando que vale la pena” se grabó desde el interior del avión mientras compartía en stories como era por dentro. Sillas reclinables en cuero, mesas, un pasillo amplio, pantallas y una puerta a lo que podría ser una habitación privada se podían ver en la aeronave.

Una de las excentricidades que más le han criticado al paisa fue gastarse 15.000 dólares en un adorno para sus dientes inferiores. Se trata de unos grills hechos con diamantes de 7 kilates y según reportó el portal TMZ, el autor de la exótica pieza fue Mr. Flawless, un joyero experto en satisfacer caprichos de celebridades.

Según el portal Emprendefx.com, J Balvin es uno de los reggaetoneros mejor pagados del momento. El portal, que se dedica a explicar las fortunas de famosos, asegura que Balvin cobraba, a finales de 2017, 50mil dólares por presentación. Además, sus vídeos en Youtube dejan ganancias millonarias.