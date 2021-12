La envidia de Freddy Rincón con las actuales estrellas de la Selección Colombia

.Publicidad.

Con la retirada de Iván Mejía y la salida de Fernando Niembro de Win Sports para los partidos de la Selección Colombia, Win Sports apostó por Freddy Rincón para esa vacante antes de salir a buscar más periodistas. Desde esta posición en los programas de debate enfocados en la tricolor, el exfutbolista tiene ahora una plataforma donde hacer notar sus opiniones que han sido críticas respecto al desempeño de la Selección Colombia en los últimos meses.

Sus duras opiniones han hecho impacto en los televidentes que han respondido a los comentarios de Rincón. En primer lugar lo han atacado por decir que no tiene méritos para estar ahí puesto que no es periodista de profesión y simplemente es un exfutbolista con la experiencia, pero que eso no garantiza que sea bueno en televisión. En segundo lugar a los que no les han gustado sus declaraciones lo han llamado desde ardido y envidioso.

Dicen que su envidia es porque él no tuvo en los 90 los privilegios ni la protección o respaldo de la gente que actualmente tienen los jugadores colombianos. Eran otras épocas donde las redes no existían y no se hacía tan masiva la opinión de la gente en pro o contra de alguien. A Rincón le está cansando esa situación de sentirse atacado por la gente y así lo hizo saber en la invitación que le hicieron a el VBAR de Caracol Radio.

“Hablar de esta Selección es un pecado, porque esta generación de ahora, no dejan que uno hable de ellos, porque es pura envidia", dijo el autor del gol contra Alemania en Italia 90. “Uno en este país no puede hablar, porque uno es bocón, envidioso y todo lo que usted pueda creer. Nadie puede hablar de los ‘dioses’ porque aquí la gente se pone brava y eso no viene al caso”.

Ser constantemente criticado es el precio que paga ahora Rincón por ser una voz poderosa en el periodismo deportivo nacional, y por ahora no parece sentirse del todo a gusto con esa posición, pero se reafirma en su puesto y dice que seguirá criticando justamente, según su criterio, a todo lo que le disguste de la tricolor.