La enfermedad de Marbelle

La cantante Marbelle prácticamente le dijo a Francia Márquez que es un orangután y la señora Francia contestó con la entereza que la caracteriza: “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”. A este abrazo fraternal, Marbelle contestó de nuevo con desprecio y dijo que “le devolvía el abrazo, que ella no la representa en ningún sentido”.

Pues Francia Márquez dijo algo cierto, y no porque ella lo haya dicho, sino porque los que saben de salud mental ya lo han diagnosticado: el racismo y la discriminación es un problema de salud mental que, además de lastimar al otro, va matando en quien lo expresa la posibilidad de sanar su mente, su corazón, su alma.

Por la forma sistemática en que agrede a los demás desde su cuenta de Twitter, Marbelle demuestra que necesita ayuda psicosocial para que sane su mente, su alma y respete a las personas que la rodean, para que se integre mejor a la sociedad.

Lo primero que tendrá que reconocer es que tiene ese problema mental, aunque ella no haya nacido racista o discriminadora (nadie nace siendo racista, discriminador), porque eso se debe a situaciones del entorno en que se vive desde la crianza; tal vez Marbelle debería sacar, soltar, desahogar, todo lo que ha sufrido y que le ha hecho mella, porque puede ser que su vida no haya sido realmente “un collar de perlas”. Por ahora, ella puede estar en el estado de negación, no acepta que tiene ese problema.

Además de la ayuda psicosocial, el racismo, la discriminación, no se cura sino con educación. Eso no se cura con medicamentos o inyecciones. Y en Marbelle, se nota que le falló la educación de la familia, de la escuela, del colegio... Pero eso no puede ser excusa para que supere esa enfermedad y sea una persona que respete las diferencias, la diversidad que hay en la sociedad.

La sanción social puede que sirva, como el hecho que le cancelen presentaciones, y la sanción legal también podría servir, como el hecho que la puedan sancionar penalmente por lo que dijo. Pero lo más efectivo es que se someta a un proceso de salud mental.

Es que es tan evidente el problema mental que tiene Marbelle que dijo que Francia Márquez “no la representa en ningún sentido”. Y eso se sale de toda lógica, de lo razonable, pues Francia Márquez sí la representa ¡sólo por el hecho de ser mujer! ¿Quién puede negar eso?